 Пожежа в Південній Кореї: майже 90 постраждалих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Новини

Пожежа в Південній Кореї: майже 90 постраждалих

Майже 90 осіб постраждали внаслідок пожежі, що спалахнула в багатоповерхівці в південнокорейському місті Ульсан.

Пожежа в місті Ульсан

Пожежа в місті Ульсан

Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан в четвер, 8 жовтня, повідомляє агентство "Ренхап". За даними агентства, щонайменше 88 людей були доставлені в довколишні лікарні. Більшість з них скаржилися на отруєння димом. Повідомлень про важкі поранення та загиблих немає.

Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі пізно ввечері в четвер між восьмим та дванадцятим поверхами. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.

Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після загоряння, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашене.

У багатоповерхівці проживали сотні людей, проте скільки саме з них були там, коли спалахнула пожежа, поки що невідомо.

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