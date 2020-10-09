Пожежа в Південній Кореї: майже 90 постраждалих

Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан в четвер, 8 жовтня, повідомляє агентство "Ренхап". За даними агентства, щонайменше 88 людей були доставлені в довколишні лікарні. Більшість з них скаржилися на отруєння димом. Повідомлень про важкі поранення та загиблих немає.

Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі пізно ввечері в четвер між восьмим та дванадцятим поверхами. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.

Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після загоряння, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашене.

У багатоповерхівці проживали сотні людей, проте скільки саме з них були там, коли спалахнула пожежа, поки що невідомо.

