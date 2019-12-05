Пожежа в Одесі: пошукові роботи тривають

Тривають заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, продовжуються пошукові роботи, повідомляє "Інтерфакс-України" з посиланням на пресслужбу Держслужби України з НС.

За повідомленням відомства, станом ранок п'ятниці, 6 грудня, відкритого вогню у будівлі не спостерігається."Тривають пошуково-рятувальні роботи та роботи з гасіння окремих вогнищ тління конструкцій будівлі", - зазначено в повідомленні держслужби.

Рятувальники зазначили, що в ході проведення пошукових робіт виявлене тіло загиблої людини. "В результаті пожежі загинули двоє людей, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних установ (одну людину виписали) і доля 13 осіб залишається невідомою", - підкреслили в ДСНС Одеської області.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 253 людей і 38 одиниць техніки, з них від ДСНС - 131 працівник і 15 одиниць техніки.

Створено урядову комісію

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про створення урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомляє пресслужба МВС.

"Вона має надати допомогу сім'ям постраждалих і встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.