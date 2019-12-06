Пожежа в Одесі: Нацполіція встановила перших підозрюваних

Національна поліція України встановила перших підозрюваних у причетності до пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це в суботу, 7 грудня, повідомили в управлінні Нацполіції в Одеській області.

За словами представника управління Сергія Шайхета, "за результатами вже проведених слідчих дій, готуються повідомлення про підозри двом особам". Повідомлення якнайшвидше скерують до прокуратури Одеської області для погодження, після чого - оголосять самим підозрюваним, зазначив Шейхет.

Він не виключив, що внаслідок подальших слідчих дій "підозрюваних може стати більше", зазначається у повідомленні на сайті управління Нацполіції в Одеській області.

Два виявлених тіла вже впізнано

Сергій Шайхет також повідомив, що родичі вже впізнали два тіла з чотирьох виявлених раніше під завалами на місці пожежі. Інші два тіла досі не впізнані, тож їх направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Як повідомлялося, станом на 7 грудня відомо про п'ятьох загиблих унаслідок цієї пожежі, ще 10 осіб досі вважають зниклими безвісти. Всього внаслідок пожежі постраждала 31 людина. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у лікарнях залишаються ще 10 людей.