 Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла

На місці пожежі в Одеському коледжі виявили тіло ще однієї загиблої жінки. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежник в Одесі (архівне фото)

Пожежник в Одесі (архівне фото)

На місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявлено тіло ще однієї загиблої жінки. Про це ввечері у четвер, 5 грудня, повідомила поліція Одеської області. Особу загиблої встановлюють. Раніше повідомлялося про загибель внаслідок пожежі 17-річної студентки.

Тим часом тривають пошуки ще 13 людей. За інформацією обласної комісії з надзвичайних ситуацій, серед них є студенти і співробітники коледжу, а також працівники Інституту морської біології НАН України, що розміщувався в тій самій будівлі.

DW.COM

Під час пожежі в одеському коледжі загинула 17-річна студентка, ще понад 20 людей отримали травми. Мер міста припустив, що загоряння сталося внаслідок використання електрообігрівачів. (04.12.2019)

Внаслідок пожежі у одеському коледжі загинула одна студентка, 26 осіб ушпиталені, четверо - у важкому стані. 14 осіб зникли безвісти. (05.12.2019)

У поліції зазначили, що внаслідок пожежі постраждала 31 особа, семеро людей після надання медичної
допомоги залишили медичні заклади. Раніше повідомлялося, що кілька постраждалих внаслідок пожежі перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували. 

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Дивитись відео 03:11

Пожежна (не)безпека українських багатоповерхівок: які шанси на порятунок? (04.07.2017)

Аудіо й відео до теми

Пожежна (не)безпека українських багатоповерхівок: які шанси на порятунок? (04.07.2017)  

Також за темою

Ukraine Brand in Tokyo Star hotel in Odessa

В Одесі горить коледж, є жертви 04.12.2019

Пожежа сталась на третьому поверсі одеського коледжу економіки та права, госпіталізовані студенти та пожежники. ЗМІ повідомляють про загиблу викладачку.

Ukraine Brand in Tokyo Star hotel in Odessa

Пожежа в коледжі Одеси: кілька постраждалих у важкому стані 05.12.2019

Внаслідок пожежі у одеському коледжі загинула одна студентка, 26 осіб ушпиталені, четверо - у важкому стані. 14 осіб зникли безвісти.

Ukraine Brand in Tokyo Star hotel in Odessa

Суд арештував на два місяці власника "Токіо Стар" 20.08.2019

Власника одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі загинули дев'ятеро людей, затримали на 60 діб без права внесення застави.

Реклама

Докладно

Будівля посольства РФ у Берліні

ЗМІ: Від видворення з ФРН дипломатів РФ постраждає Україна

Німецькі ЗМІ - про можливі наслідки видворення з ФРН російських дипломатів у зв'язку з убивством у Берліні чеченця.  

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  