Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла

На місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявлено тіло ще однієї загиблої жінки. Про це ввечері у четвер, 5 грудня, повідомила поліція Одеської області. Особу загиблої встановлюють. Раніше повідомлялося про загибель внаслідок пожежі 17-річної студентки.

Тим часом тривають пошуки ще 13 людей. За інформацією обласної комісії з надзвичайних ситуацій, серед них є студенти і співробітники коледжу, а також працівники Інституту морської біології НАН України, що розміщувався в тій самій будівлі.

У поліції зазначили, що внаслідок пожежі постраждала 31 особа, семеро людей після надання медичної

допомоги залишили медичні заклади. Раніше повідомлялося, що кілька постраждалих внаслідок пожежі перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.