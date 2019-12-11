 Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 16 - виявили ще чотири тіла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Новини

Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 16 - виявили ще чотири тіла

Увечері 11 грудня на місці пожежі в одеському коледжі були виявлені тіла ще чотирьох осіб. За даними ДСНС, загалом під час пожежі загинули 16 і постраждали 30 осіб.

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, фото 4 грудня

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Станом на ранок четверга, 12 грудня, кількість загиблих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб, повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Тіла ще чотирьох людей на місці пожежі були виявлені протягом вечора 11 грудня.

"Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих (тіла дев'ятьох людей не ідентифіковані). Загалом унаслідок пожежі загинули 16 людей, постраждали 30 осіб, у лікувальних закладах залишаються восьмеро осіб", - зазначається на сайті відомства.

Роботи з розбирання завалів і демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі коледжу тривають до цього часу. До ліквідації наслідків пожежі залучені 222 людини та 37 одиниць техніки.

DW.COM

На місці пожежі в Одеському коледжі виявили ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих зросла до 13, повідомляють у ДСНС. (11.12.2019)

Суд в Одесі відправив директорку одеського коледжу, у якому сталася масштабна пожежа, під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Підозрювана має носити електронний браслет. Під час судового засідання їй стало погано. (11.12.2019)

Як повідомлялося, вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Врятували 40 людей із близько 400, які перебували в будівлі на час займання. Пожежу було локалізовано близько 14-ї години того ж дня, проте гасіння окремих осередків займання і тління тривало ще досить довго. 

Правоохоронці відкрили за фактом пожежі кримінальне провадження. Уряд України створив комісію з розслідування причин трагедії у коледжі. Її результати мають представити до 20 грудня.

Дивитись відео 01:36

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині?

Посилання в інтернеті

Повідомлення ДСНС

Аудіо й відео до теми

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині?  

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