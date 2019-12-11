Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 16 - виявили ще чотири тіла

Станом на ранок четверга, 12 грудня, кількість загиблих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб, повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Тіла ще чотирьох людей на місці пожежі були виявлені протягом вечора 11 грудня.

"Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих (тіла дев'ятьох людей не ідентифіковані). Загалом унаслідок пожежі загинули 16 людей, постраждали 30 осіб, у лікувальних закладах залишаються восьмеро осіб", - зазначається на сайті відомства.

Роботи з розбирання завалів і демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі коледжу тривають до цього часу. До ліквідації наслідків пожежі залучені 222 людини та 37 одиниць техніки.

Як повідомлялося, вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Врятували 40 людей із близько 400, які перебували в будівлі на час займання. Пожежу було локалізовано близько 14-ї години того ж дня, проте гасіння окремих осередків займання і тління тривало ще досить довго.

Правоохоронці відкрили за фактом пожежі кримінальне провадження. Уряд України створив комісію з розслідування причин трагедії у коледжі. Її результати мають представити до 20 грудня.