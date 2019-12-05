 Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 12 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

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Новини

Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 12 осіб

Рятувальники знайшли два тіла під завалами коледжу в Одесі. Кількість загиблих тепер становить 12 людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 12 людей

Кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 12 людей

Кількість загиблих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі станом на ранок понеділка, 9 грудня, зросла до 12 людей. Рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох людей, наразі триває їхнє впізнання, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За даними відомства, постраждали 30 людей, 9 з них нині перебувають у лікарнях. Згідно з оновленими даними, шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Наразі продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували. 8 грудня було оголошено днем національного трауру за загиблими в Одесі. 

Співробітники Національної поліції розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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