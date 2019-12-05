Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до 12 осіб

Кількість загиблих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі станом на ранок понеділка, 9 грудня, зросла до 12 людей. Рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох людей, наразі триває їхнє впізнання, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За даними відомства, постраждали 30 людей, 9 з них нині перебувають у лікарнях. Згідно з оновленими даними, шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Наразі продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували. 8 грудня було оголошено днем національного трауру за загиблими в Одесі.

Співробітники Національної поліції розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.