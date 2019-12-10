Пожежа в Одесі: знайдено тіла 13 загиблих

Кількість загиблих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 13 осіб. Про це ввечері середи, 11 грудня, повідомив сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Всього внаслідок пожежі загинули 13 осіб: (...) 11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними відомства, на даний момент у лікарнях перебувають восьмеро з 30 постраждалих унаслідок пожежі. У будівлі коледжу тривають аварійно-рятувальні роботи, йдеться в повідомленні. Утім, на сайті служби нічого не сказано щодо точної кількості зниклих безвісти.

Як повідомлялося, раніше цього дня Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета директорку згорілого Одеського коледжу.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.

Співробітники Національної поліції України розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Водночас уряд України створив комісію з розслідування причин пожежі у коледжі. Її результати мають представити до 20 грудня.

Крім того, уряд пообіцяв виділити чотири мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі та компенсацію родинам загиблих.