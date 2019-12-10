 Пожежа в Одесі: знайдено тіла 13 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

Пожежа в Одесі: знайдено тіла 13 загиблих

На місці пожежі в Одеському коледжі виявили ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих зросла до 13, повідомляють у ДСНС.

Пожежа в Одеському коледжі

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Кількість загиблих унаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 13 осіб. Про це ввечері середи, 11 грудня, повідомив сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Всього внаслідок пожежі загинули 13 осіб: (...) 11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними відомства, на даний момент у лікарнях перебувають восьмеро з 30 постраждалих унаслідок пожежі. У будівлі коледжу тривають аварійно-рятувальні роботи, йдеться в повідомленні. Утім, на сайті служби нічого не сказано щодо точної кількості зниклих безвісти.

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Навіть після масштабних пожеж в Одесі будівлю коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де днями сталася масштабна пожежа з численними жертвами, пожежники не перевіряли 5 років. Чому? (09.12.2019)

Суд в Одесі відправив директорку одеського коледжу, у якому сталася масштабна пожежа, під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Підозрювана має носити електронний браслет. Під час судового засідання їй стало погано. (11.12.2019)

Рятувальники знайшли два тіла під завалами коледжу в Одесі. Кількість загиблих тепер становить 12 людей. Рятувальні роботи продовжуються. (09.12.2019)

Як повідомлялося, раніше цього дня Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета директорку згорілого Одеського коледжу.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.

Співробітники Національної поліції України розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Водночас уряд України створив комісію з розслідування причин пожежі у коледжі. Її результати мають представити до 20 грудня.

Крім того, уряд пообіцяв виділити чотири мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі та компенсацію родинам загиблих.

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