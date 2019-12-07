Пожежа в Одесі: директорці коледжу повідомили про підозру

Національна поліція повідомила про підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки, директорці згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив начальник управління Нацполіціі в Одеській області Олег Бех, передає агенція "Українські новини".

"Було порушено пожежну безпеку, у результаті якої евакуація дітей була неможлива. У коледжі навчалися понад 600 людей, кожен із яких щорічно платив від 10 до 14 тисяч гривень. За ці гроші керівництво коледжу мало забезпечити безпеку", - сказав Бех.

Він додав, що розслідування пожежі планують завершити у першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Згідно з останніми офіційними даними, загинули 12 людей, серед них один рятувальник.

Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.

Співробітники Національної поліції розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.