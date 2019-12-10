 Пожежа в Одесі: директорку коледжу відправили під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

Пожежа в Одесі: директорку коледжу відправили під домашній арешт

Суд в Одесі відправив директорку одеського коледжу, у якому сталася масштабна пожежа, під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Підозрювана має носити електронний браслет. Під час судового засідання їй стало погано.

Суд в Одесі відправив директорку згорілого одеського коледжу під цілодобовий домашній арешт на 60 діб

Суд в Одесі відправив директорку згорілого одеського коледжу під цілодобовий домашній арешт на 60 діб

Київський районний суд Одеси у середу, 11 грудня, відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета директорку згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу. Про це повідомляє видання "Думская".

Відповідно, суддя задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Утім, на сайті Київського районного суду зазначається, що "ухвала слідчого судді не набрала законної сили.".

У свою чергу, адвокатка підозрюваної просила не відправляти свою клієнтку під домашній арешт. Вона мотивувала це тим, що Любов Кочерга вдова і живе одна. Адвокатка наголошувала, що її клієнтка не зможе втекти за кордон, бо її документи згоріли під час пожежі.

"Також Любов Кочерга не має наміру впливати на свідків, бо її саму під час пожежі витягли з вікна третього поверху", - наголосила адвокатка.

Під час того, як суддя був у нарадчій кімнаті, Любові Кочерзі стало погано. До зали суду викликали медиків. Вони мають ухвалити рішення, чи зможе підозрювана брати участь у засіданні суду, на якому прокуратура клопотатиме про її відсторонення від посади.

DW.COM

Рятувальники знайшли два тіла під завалами коледжу в Одесі. Кількість загиблих тепер становить 12 людей. Рятувальні роботи продовжуються. (09.12.2019)

Навіть після масштабних пожеж в Одесі будівлю коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де днями сталася масштабна пожежа з численними жертвами, пожежники не перевіряли 5 років. Чому? (09.12.2019)

Раніше Нацполіція повідомила Кочерзі про підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Уряд створив спеціальну комісію

Кабінет міністрів України створив комісію з розслідування причин пожежі у коледжі. Її результати мають представити до 20 грудня.

Крім того уряд пообіцяв виділити чотири мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі та компенсацію родинам загиблих.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, прав а та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Згідно з останніми офіційними даними, загинули 12 людей, серед них один рятувальник.

Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.

Співробітники Національної поліції розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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