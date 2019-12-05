 Пожежа в одеському коледжі почалася через загоряння електрообладнання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Пожежа в одеському коледжі почалася через загоряння електрообладнання

Пожежу в одеському коледжі викликало загоряння побутового електрообладнання, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Люди не змогли врятуватись, оскільки один із виходів у коледжі був закритий.

Пожежа в коледжі забрала життя 16 людей

Пожежа в одеському коледжі забрала життя 16 людей

Урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі, внаслідок якої загинуло 16 людей, сталася через загоряння побутового електричного обладнання. Про це у суботу, 21 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Частина людей, які перебували в цей час в коледжі, не змогли евакуюватися через те, що один із виходів був закритий.

Причиною трагедії, за версією комісії, стало недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки. "Безпосередні причини і винуватців трагедії визначить суд", - написав Гончарук у своєму Telegram- каналі. Він пообіцяв, що винні понесуть відповідальність, а уряд зробить усе можливе для недопущення подібних випадків у майбутньому.

За його словами, буде посилено відповідальність за порушення пожежної безпеки і впроваджено добровільне страхування цивільно-правової відповідальності, а також буде проведено перевірку всіх споруд.

DW.COM

Під час пожежі в одеському коледжі загинула 17-річна студентка, ще понад 20 людей отримали травми. Мер міста припустив, що загоряння сталося внаслідок використання електрообігрівачів. (04.12.2019)

Увечері 11 грудня на місці пожежі в одеському коледжі були виявлені тіла ще чотирьох осіб. За даними ДСНС, загалом під час пожежі загинули 16 і постраждали 30 осіб. (12.12.2019)

Гончарук також повідомив, що вже було звільнено керівника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Новим очільником головного управління ДСНС було призначено Вадима Шулюка.

Як повідомлялося, вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Пожежу було локалізовано близько 14-ї години того ж дня, проте гасіння окремих осередків займання і тління тривало ще досить довго. Внаслідок пожежі загинуло 16 людей.

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