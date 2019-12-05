Пожежа в одеському коледжі почалася через загоряння електрообладнання

Урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі, внаслідок якої загинуло 16 людей, сталася через загоряння побутового електричного обладнання. Про це у суботу, 21 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Частина людей, які перебували в цей час в коледжі, не змогли евакуюватися через те, що один із виходів був закритий.

Причиною трагедії, за версією комісії, стало недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки. "Безпосередні причини і винуватців трагедії визначить суд", - написав Гончарук у своєму Telegram- каналі. Він пообіцяв, що винні понесуть відповідальність, а уряд зробить усе можливе для недопущення подібних випадків у майбутньому.

За його словами, буде посилено відповідальність за порушення пожежної безпеки і впроваджено добровільне страхування цивільно-правової відповідальності, а також буде проведено перевірку всіх споруд.

Гончарук також повідомив, що вже було звільнено керівника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Новим очільником головного управління ДСНС було призначено Вадима Шулюка.

Як повідомлялося, вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Пожежу було локалізовано близько 14-ї години того ж дня, проте гасіння окремих осередків займання і тління тривало ще досить довго. Внаслідок пожежі загинуло 16 людей.