Пожежа в одеському коледжі: кількість загиблих зросла до п'яти

Рятувальники у ніч на суботу, 7 грудня, виявили ще одне тіло під час розбору завалів внаслідок пожежі в Одеському коледжі, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області.

"Всього в результаті пожежі загинули 5 осіб. Станом на 6:30 7 грудня тривають заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Всього внаслідок пожежі постраждала 31 людина, в лікарнях залишається близько 17 з них.

Станом на ранок суботи, рятувальники гасять окремі осередки тління, які вони знаходять у завалах, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.