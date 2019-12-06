 Пожежа в одеському коледжі: кількість загиблих зросла до п′яти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

Пожежа в одеському коледжі: кількість загиблих зросла до п'яти

Рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви пожежі в Одеському коледжі. Всього постраждала 31 людина, рятувальні роботи тривають.

Пожежа в Одеському коледжі

Пожежа в Одеському коледжі

Рятувальники у ніч на суботу, 7 грудня, виявили ще одне тіло під час розбору завалів внаслідок пожежі в Одеському коледжі, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області.

DW.COM

Рятувальники продовжують пошукові роботи в будівлі Одеського коледжу. Для розслідування трагедії створено урядову комісію. (06.12.2019)

На місці пожежі в Одеському коледжі виявили тіло ще однієї загиблої жінки. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти. (05.12.2019)

"Всього в результаті пожежі загинули 5 осіб. Станом на 6:30 7 грудня тривають заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Всього внаслідок пожежі постраждала 31 людина, в лікарнях залишається близько 17 з них.

Станом на ранок суботи, рятувальники гасять окремі осередки тління, які вони знаходять у завалах, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

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