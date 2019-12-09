Пожежа в Одеському коледжі: в Україні не засвоїли "уроків" попередніх трагедій

Кількість жертв пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталась 4 грудня, збільшилася до 12-ти. Рятувальники уже п'ятий день розбирають завали та шукають ще шістьох зниклих безвісти і не виключають, що кількість жертв може зростати і далі. Нині регіональне управління Національної поліції України зареєструвало кримінальне провадження та проводить розслідування причини займання навчального закладу, опитує свідків трагедії.

Цього тижня до них має доєднатись урядова комісія з розслідування причин чергової пожежі в Одесі. 8 грудня місто відвідав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. "Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами сталися в одній області, неприпустима", - заявив Гончарук. Саме в Одесі у вересні 2017 року під час пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі загинули троє дітей, у червні цього року в пожежі загинули семеро пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я, а в серпні - дев'ятеро людей загинули від вогню у готелі "Токіо Стар".

Немає комплексного підходу

За словами українського прем'єр-міністра, незважаючи на попередні трагедії в місті, будівлю Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу востаннє пожежники перевіряли п'ять років тому - у червні 2014-го. "Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо!" - написав Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Він доручив відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, його заступника з профілактики, а також керівника департаменту освіти.

Однак експерти переконані, що відсторонення не допоможуть, оскільки причина пожеж, зокрема в Одесі, не в персональній відповідальності, а у відсутності комплексного підходу до вирішення питання пожежної безпеки в Україні. Експерт з проектування будівельних конструкцій Володимир Бровченко зазначає, що державні будівельні норми дозволяють допуск до експлуатації лише тієї будівлі, де є працююча система димовидалення, справні пожежні гідранти та діюча система оповіщення про пожежну небезпеку. Однак ці будівельні норми систематично ігноруються як власниками будівель, так і державними органами.

"Будівля при експлуатації має відповідати державним будівельним нормам. Всі державні органи про це знають, однак допускають до експлуатації будівлі з несправною проводкою та без датчиків оповіщення. Бо всі в один голос говорять, що це треба, але дорого. Ніхто не бачить проблему в комплексі", - припускає експерт. Як відомо, з 2016 до початку 2019 року в Україні діяв мораторій на перевірки бізнес-об'єктів та державних закладів органами державного нагляду та контролю. Щоправда, пізніше Державній службі з надзвичайних ситуацій дозволили перевіряти навчальні заклади, торгові центри, кінотеатри, садочки, дитячі клуби тощо. Однак після цього ситуація кардинально не змінилася. Масові пожежі продовжувалися в закладах масового скупчення людей.

Замалі штрафи за відсутність елементарного

В Українському союзі пожежної та техногенної безпеки вважають, що передусім держава має змусити власників будівель дбати про пожежну безпеку свого об’єкта і нести відповідальність за відсутність протипожежної системи. "Зараз у будівлях немає елементарних речей. Пожежний інспектор приходить, виписує стандартизований акт, власник має його виконати. За невиконання невеликий штраф. Закрити заклад пожежна служба може лише за рішенням суду, але ж це нереально. Тому тут панує повна безвідповідальність", - пояснює голова правління Українського союзу пожежної та техногенної безпеки Борис Платкевич.

Він наголошує, що сплативши штраф від 50 гривень до 1,5 тисячі власник будівлі ігнорує будь-які приписи пожежників щодо приведення будівлі до вимог пожежної безпеки. "Всі скаржаться, що немає грошей на відновлення протипожежної системи, а потім трапляються такі лиха, як в Одесі. Бо штрафи сміхотворні, то краще їх заплатити і забути про припис. Якби власник знав, що за відсутність протипожежної системи його оштрафують на 500 тисяч гривень, тоді б ставлення було б іншим", - вважає голова правління Українського союзу пожежної та техногенної безпеки. Як повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, у згорілій будівлі Одеського коледжу не була встановлена пожежна сигналізація.

Що робити?

Борис Платкевич впевнений, що держава та муніципалітети мають виділяти необхідне фінансування для будівель державної та комунальної форми власності на придбання та відновлення протипожежних систем. На його переконання, потрібно запровадити проведення раз на рік обов'язкового аудиту пожежної безпеки будівель всіх форм власності. Зараз в Україні визначено 11 акредитованих суб'єктів інспектування будівель щодо дотримання пожежної безпеки, однак вони можуть здійснювати перевірки у будинках лише за добровільної згоди власника будівлі. Окрім цього, за словами Платкевича, для власників приватних будівель держава повинна запровадити обов'язкове страхування нерухомості. "За обов'язкового страхування жодна страхова компанія не застрахує будівлю, якщо там не працює протипожежна система, бо страхова ризикує своїми грошима. Це закордонний досвід, чому ми не можемо його перейняти?" - пропонує Борис Платкевич.

Після чергової трагічної пожежі в Одесі прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що безпека людей - пріоритет для уряду. До 10 січня Кабмін має намір розпорядитись про проведення повної перевірки стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вищих навчальних закладів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури. "Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни", - запевнив Гончарук. Однак що буде в цій стратегії? Чи вдасться її реалізувати цього разу? Відповідей на ці запитання поки немає.