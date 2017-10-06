 Пожежа в лікарні Одеси: помер ще один потерпілий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

Пожежа в лікарні Одеси: помер ще один потерпілий

Кількість загиблих унаслідок пожежі у корпусі психіатричної лікарні в Одесі зросла до семи осіб, повідомили у ДСНС.

Внаслідок пожежі у психіатричній лікарні Одеси загинули семеро осіб

Внаслідок пожежі у психіатричній лікарні Одеси загинули семеро осіб

У лікарні померла ще одна людина, що була серед потерпілих унаслідок пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я. Про це повідомила у середу, 12 червня, агенція "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

"10 червня о 21:44 (…) в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я Одеської облради виникла пожежа, внаслідок якої загинуло шість осіб і госпіталізовано п’ять осіб, з яких 11 червня в лікарні померла одна людина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що пожежа у обласній клінічній психіатричній лікарні Одеси сталася увечері 10 червня. Вогонь спалахнув на даху одноповерхової будівлі, площа спалаху склала 500 квадратних метрів. Низка українських ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли, що через сильну спеку вогонь перекинувся на дерева біля медичного закладу. До 23:19 за місцевим часом пожежу вдалося ліквідувати. На місці працювали 57 вогнеборців, було задіяно 12 одиниць техніки.

Одеська поліція у вівторок повідомила, що порушила кримінальне провадження у зв'язку з пожежею. Розслідування проводиться за статтями "умисне вбивство" та "порушення вимог пожежної безпеки".

DW.COM

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