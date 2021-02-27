Пожежа в лікарні в Чернівцях: Поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом виникнення пожежі в Міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях, внаслідок якої у суботу, 27 лютого, загинула одна людина. Як версію причини виникнення пожежі розглядають недотримання правил пожежної безпеки одним із пацієнтів, повідомила поліція Чернівецької області.

"Поліцейські встановили, що загоряння ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Загоряння сталося на другому поверсі міської клінічної лікарні. В результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт отримав 75 відсотків опіків тіла і зараз перебуває в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців. 20 осіб було евакуйовано.