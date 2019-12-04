Пожежа в коледжі Одеси: кілька постраждалих у важкому стані

Чотири людини, які постраждали під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, перебувають у важкому стані, одна з них - у вкрай важкому, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Також у стаціонарі наразі перебувають 26 осіб. З них 15 неповнолітніх та семеро рятувальників. Лікарі борються за їхнє життя", - написав Куций на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Голова ОДА наголосив, що постраждалі повністю забезпечені медикаментами. Він зазначив, що станом на 10:00 відомо про одну загиблу. "Також служби повідомляють про 14 осіб, з якими немає зв'язку", - написав голова ОДА. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 14 розшукуваних осіб п'ятеро - студенти. Загибла внаслідок пожежі - також студентка коледжу.

Для рятувальної операції застосують спецкран

Як повідомив Максим Куций, каркас будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебуває в задовільному стані, однак усі перегородки в аварійному стані. У зв’язку з цим потрібна спеціальна техніка для проведення рятувально-пошукової операції.

"Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будівлю небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції", - зазначив Куций.

Як повідомлялося, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалось евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували. До ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 працівники та 16 одиниць техніки ДСНС. На місці працює оперативна група ДСНС України", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС у четвер уранці.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.