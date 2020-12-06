Пожежа в зоопарку Крефельда: поліція встановила причини займання

Поліції стали відомі обставини виникнення напередодні пожежі в зоопарку німецького міста Крефельд. Про це речник поліції міста повідомив у четвер, 2 січня, під час пресконференції. За його словами, до правоохоронців звернулися троє жінок із зізнанням, що в новорічну ніч вони запускали китайські небесні ліхтарики. Слідчі виходять з того, що один із запущених ними ліхтарів і спричинив пожежу в мавпятнику звіринця.

У поліції назвали "дуже мужнім" та "вкрай порядним", що жінки самі звернулися до правоохоронців, повідомляє агенція новин dpa. Йдеться про трьох осіб віком від 60 до 30 років - мати та двох дорослих доньок. У поліції зазначають, що жінки вкрай пригнічені тим, що сталося.

Підозрювані замовили небесні ліхтарики в інтернеті. На товарі не було жодних позначок чи застережень щодо пожежної небезпеки, котру такі ліхтарики становлять. Крім того, виробники та продавці жодним чином не попередили, що в більшості федеральних земель Німеччини взагалі заборонено запускати такі ліхтарики, зазначають у поліції. Самі підозрювані були переконані, що побідні розваги в новорічну ніч не є протизаконними.

Небесні ліхтарики часто запускають під час святкувань в Азії

Тепер щодо цих трьох громадянок ведеться розслідування за звинуваченням у ненавмисному підпалі. За таке правопорушення передбачається позбавлення волі строком до п'яти років або грошовий штраф, зазначає агенція новин AFP. Поліцейські розглядають цей інцидент як "загалом розкритий", наголосив представник правоохоронців.

Нагадаємо, у ніч на Новий рік в зоопарку німецького міста Крефельд вщент згорів мавпятник. У вогні загинуло восьмеро приматів - орангутанги, горили та шимпанзе - й значна кількість інших мавп і птахів. Двоє шимпанзе пережили пожежу з незначними опіками.

Адміністрація зоопарку поки не підрахувала точний обсяг матеріальних збитків, але вже тепер відомо, що пожежа завдала значної шкоди нематеріального характеру, адже у вогні загинули представники видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

У пожежній службі міста наголошують, що вражені тим, як швидко полум'я знищило дах та більшу частину будівлі, де жили мавпи. Збудована 1975 року споруда не була оснащена сучасними засобами протипожежної безпеки, зазначають пожежники.

Зоопарк отримав щедрі пожертви

В адміністрації зоосаду повідомили про значну кількість пожертв від громадян, що надійшли після пожежі. Загальний розмір пожертвуваних коштів ще не підрахували. Утім, у керівництві звіринця вже запевнили, що готовність громадян допомогти "просто надзвичайна".

Тим часом німецька мережа магазинів Real виключила небесні ліхтарики з асортименту товарів, що пропонувалися на її онлайн-платформі. У компанії зазначили, що ці ліхтарики пропонували на продаж треті особи.