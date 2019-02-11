 Пожежа в готелі в столиці Індії: 17 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Пожежа в готелі в столиці Індії: 17 загиблих

У готелі в індійській столиці Нью-Делі спалахнула пожежа, причини з'ясовуються. Пожежники врятували понад 30 гостей готелю. Постраждалих доправили до лікарень.

На місці події біля готелю в Нью-Делі

На місці події біля готелю в Нью-Делі

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Правоохоронці у Парижі затримали жінку, яка мешкала у багатоповерхівці, де внаслідок пожежі загинули щонайменше десятеро людей. (05.02.2019)

На півночі Індії потяг врізався у натовп під час релігійного свята. Загинуло близько 60 людей. (19.10.2018)

Щонайменше 17 осіб загинули під час пожежі у готелі в індійській столиці Нью-Делі, що сталася вранці у вівторок, 12 лютого, інформує агенція AP. Понад 30 осіб були врятовані з охопленого вогнем готелю. Постраждалих спрямували до шпиталів, наразі нема інформації про їхній стан.

Пожежники загасили вогонь в готелі "Арпіт Палас". На виклик приїхали 25 пожежних бригад. Влада з'ясовує, що спричинило трагедію, повідомив представник поліцейського департаменту міста.

Бюджетний готель розташований у популярному серед туристів районі індійської столиці, де знаходиться чимало магазинів і інших готелів.

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