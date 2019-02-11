Пожежа в готелі в столиці Індії: 17 загиблих

Щонайменше 17 осіб загинули під час пожежі у готелі в індійській столиці Нью-Делі, що сталася вранці у вівторок, 12 лютого, інформує агенція AP. Понад 30 осіб були врятовані з охопленого вогнем готелю. Постраждалих спрямували до шпиталів, наразі нема інформації про їхній стан.

Пожежники загасили вогонь в готелі "Арпіт Палас". На виклик приїхали 25 пожежних бригад. Влада з'ясовує, що спричинило трагедію, повідомив представник поліцейського департаменту міста.

Бюджетний готель розташований у популярному серед туристів районі індійської столиці, де знаходиться чимало магазинів і інших готелів.