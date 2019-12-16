Подорож передріздвяним Берліном (фоторепортаж)

Берлін засяяв в очікування Різдва

O Tannenbaum

Певно, найгарніша різдвяна ялинка Берліна розташована на площі Марлен Дітріх. Вона важить п'ять тонн, заввишки 20 метрів та прикрашена дев'ятьма тисячами кульок та 150 тисячами LED-ліхтариків. Саме дерево хоч і штучне, але його можна використовувати багато разів. Тож він уже кілька років як прикрашає різдвяний ярмарок вздовж Старої Потсдамської вулиці.

Автор: Ліза Марі Йордан