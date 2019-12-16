 Подорож передріздвяним Берліном (фоторепортаж) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.12.2019

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Культура й стиль життя

Подорож передріздвяним Берліном (фоторепортаж)

Щойно увімкнули різдвяні ліхтарики, як Берлін поринає у море святкового сяйва. Підсвічені бульвари, романтичні різдвяні ярмарки та прикрашені площі - так німецька столиця святкує наближення Різдва.

  • Хо-хо-хо на Курфюрстендамм

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Хо-хо-хо на Курфюрстендамм

    Підсвічений Дід Мороз махає перехожим на Курфюрстендамм - вулиці в Західному Берліні, на якій розташовані численні крамниці. У нього гідна компанія - лускунчик, олень та сніговик, а також інші фігури прикрашають середню смугу бульвару.

  • Бульвар, що сяє

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Бульвар, що сяє

    Уздовж чотирикілометрового бульвару Курфюрстендамм можна побачити близько 600 підсвічених дерев. Аби підсвітити одне дерево, потрібно від 200 до 300 метрів гірлянди. Посеред цього моря світла різдвяний шопінг приносить ще більше задоволення, ніж зазвичай.

  • Чарівні ятки на Жандармському ринку

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Чарівні ятки на Жандармському ринку

    Для багатьох гостей Берліна це найромантичніший різдвяний ярмарок німецької столиці. Вражаючі фасади концертної зали, французького та німецького соборів створюють сповнене особливого настрою тло для ярмарку на Жандармському ринку. У білих наметах продають високоякісні вироби ручної роботи.

  • Ковзанка біля Червоної ратуші

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Ковзанка біля Червоної ратуші

    Фонтан Нептуна світиться червоним і синім. На ковзанці навколо пам'ятника богові морів коло за колом наганяються відвідувачі. Це центральне місце різдвяного ярмарку біля Червоної ратуші. Найкраще спостерігати за всім, що тут відбувається, можна з 50-метрового чортового колеса.

  • Подорож різдвяним садом

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Подорож різдвяним садом

    Сади Берліна так само поринають у різдвяне світло. Четвертий рік поспіль у ботанічному саду міста у передріздвяний час працює Christmas Garden ("Різдвяний сад"). Його девіз: "У сутінках починається магічна подорож". Оглядовий маршрут проходить повз 30 світових інсталяцій. На їхньому тлі - по-святковому підсвічені оранжереї.

  • Різдвяне сяйво в Тірпарку

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Різдвяне сяйво в Тірпарку

    Новинка цього року: зимовий світ у Тірпарку в районі Фрідріхсфельде. Уперше гості Берліна можуть зробити вечірню прогулянку по-святковому вбраним парком та проїхатися коло-друге на різдвяній ковзанці.

  • Казкові створіння у Sony Center

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Казкові створіння у Sony Center

    Сафірно-блакитні та блискучо-золоті - світлові інсталяції у Sony Center на Потсдамській площі приваблюють відвідувачів щороку. У навколишніх ресторанах можна у спокої спостерігати за пегасом та іншими казковими створіннями.

  • O Tannenbaum

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    O Tannenbaum

    Певно, найгарніша різдвяна ялинка Берліна розташована на площі Марлен Дітріх. Вона важить п'ять тонн, заввишки 20 метрів та прикрашена дев'ятьма тисячами кульок та 150 тисячами LED-ліхтариків. Саме дерево хоч і штучне, але його можна використовувати багато разів. Тож він уже кілька років як прикрашає різдвяний ярмарок вздовж Старої Потсдамської вулиці.

    Автор: Ліза Марі Йордан


  • Хо-хо-хо на Курфюрстендамм

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Хо-хо-хо на Курфюрстендамм

    Підсвічений Дід Мороз махає перехожим на Курфюрстендамм - вулиці в Західному Берліні, на якій розташовані численні крамниці. У нього гідна компанія - лускунчик, олень та сніговик, а також інші фігури прикрашають середню смугу бульвару.

  • Бульвар, що сяє

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Бульвар, що сяє

    Уздовж чотирикілометрового бульвару Курфюрстендамм можна побачити близько 600 підсвічених дерев. Аби підсвітити одне дерево, потрібно від 200 до 300 метрів гірлянди. Посеред цього моря світла різдвяний шопінг приносить ще більше задоволення, ніж зазвичай.

  • Чарівні ятки на Жандармському ринку

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Чарівні ятки на Жандармському ринку

    Для багатьох гостей Берліна це найромантичніший різдвяний ярмарок німецької столиці. Вражаючі фасади концертної зали, французького та німецького соборів створюють сповнене особливого настрою тло для ярмарку на Жандармському ринку. У білих наметах продають високоякісні вироби ручної роботи.

  • Ковзанка біля Червоної ратуші

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Ковзанка біля Червоної ратуші

    Фонтан Нептуна світиться червоним і синім. На ковзанці навколо пам'ятника богові морів коло за колом наганяються відвідувачі. Це центральне місце різдвяного ярмарку біля Червоної ратуші. Найкраще спостерігати за всім, що тут відбувається, можна з 50-метрового чортового колеса.

  • Подорож різдвяним садом

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Подорож різдвяним садом

    Сади Берліна так само поринають у різдвяне світло. Четвертий рік поспіль у ботанічному саду міста у передріздвяний час працює Christmas Garden ("Різдвяний сад"). Його девіз: "У сутінках починається магічна подорож". Оглядовий маршрут проходить повз 30 світових інсталяцій. На їхньому тлі - по-святковому підсвічені оранжереї.

  • Різдвяне сяйво в Тірпарку

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Різдвяне сяйво в Тірпарку

    Новинка цього року: зимовий світ у Тірпарку в районі Фрідріхсфельде. Уперше гості Берліна можуть зробити вечірню прогулянку по-святковому вбраним парком та проїхатися коло-друге на різдвяній ковзанці.

  • Казкові створіння у Sony Center

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    Казкові створіння у Sony Center

    Сафірно-блакитні та блискучо-золоті - світлові інсталяції у Sony Center на Потсдамській площі приваблюють відвідувачів щороку. У навколишніх ресторанах можна у спокої спостерігати за пегасом та іншими казковими створіннями.

  • O Tannenbaum

    Берлін засяяв в очікування Різдва

    O Tannenbaum

    Певно, найгарніша різдвяна ялинка Берліна розташована на площі Марлен Дітріх. Вона важить п'ять тонн, заввишки 20 метрів та прикрашена дев'ятьма тисячами кульок та 150 тисячами LED-ліхтариків. Саме дерево хоч і штучне, але його можна використовувати багато разів. Тож він уже кілька років як прикрашає різдвяний ярмарок вздовж Старої Потсдамської вулиці.

    Автор: Ліза Марі Йордан


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    Автор: Сабіне Ельце, Христина Ніколайчук


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