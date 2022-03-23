Подорож – пересування людини пішки або за допомогою транспорту впродовж тривалого часу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "подорожі". Під поняттям подорож розуміють поїздку або пересування пішки по місцях, віддаленних від місця проживання, з метою ознайомлення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.