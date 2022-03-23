Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Подорожі

Подорож – пересування людини пішки або за допомогою транспорту впродовж тривалого часу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "подорожі". Під поняттям подорож розуміють поїздку або пересування пішки по місцях, віддаленних від місця проживання, з метою ознайомлення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. У передчутті

Щоденник війни. У передчутті 23.03.2022

"Складаючи невеличкий рюкзак для подорожі у Вінницю, я подумала: це репетиція, вистава буде потім", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС 17.02.2022

Український парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом. Її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів ЄС.
Європейська преса про дипломатію Шольца: дива не буде

Європейська преса про дипломатію Шольца: дива не буде 15.02.2022

Оглядачі на шпальтах друкованих видань зі всієї Європи присвятили увагу подорожі канцлера Німеччини до Києва і Москви, під час якої йдеться про загрозу російського вторгнення до України.
Найкрасивіші міста Європи: Рим (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Рим (фотогалерея) 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Найкрасивіші міста Європи: Рим

Найкрасивіші міста Європи: Рим 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Найкрасивіші зимові міста Німеччини (фотогалерея)

Найкрасивіші зимові міста Німеччини (фотогалерея) 08.02.2022

Кожне німецьке місто привабливе по-особливому. Ми зібрали для вас десять найкрасивіших зимових міст.
Уряд України поширив тисячу за вакцинацію на підлітків

Уряд України поширив "тисячу за вакцинацію" на підлітків 02.02.2022

Уряд дозволив українським підліткам віком від 14 років з 7 лютого використовувати тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби, а також на спорт, кіно та подорожі.

Юна пілотеса встановила рекорд з самостійної навколосвітньої подорожі (28.01.2022) 28.01.2022

19-річна Зара Резерфорд стала наймолодшою жінкою, яка самостійно здійснила навколосвітню подорож літаком. Пілотеса облетіла земну кулю за п’ять місяців, незважаючи на кілька перешкод.
Найкрасивіші міста Європи: Барселона (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Барселона (фотогалерея) 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото)

Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото) 24.01.2022

У Мюнхені можна цілий рік займатися серфінгом. Ці фотографії зроблено минулих січневих вихідних на протоці Айсбах в Англійському саду - одному з найбільших парків баварської столиці.
Найкрасивіші міста Європи: Париж

Найкрасивіші міста Європи: Париж 21.01.2022

Десять ідей для тих, хто збирається до Парижа. І це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, а й також цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.

Найкрасивіші міста Європи: Париж (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Париж (фотогалерея) 21.01.2022

Париж - це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, але також і цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році 20.01.2022

За минулий рік Україну відвідали більше чотирьох мільйонів іноземців. Цей показник вищий, ніж у попередній рік, проте в 3,5 рази нижчий, ніж був до пандемії.
Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі

Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі 30.12.2021

Найбільше туристів приїздили до столиці України з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.
Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея)

Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея) 30.12.2021

Пандемія COVID-19 і в 2022 році спричинятиме обмеження для подорожувальників. Які саме заходи відбудуться, ще не зрозуміло. Утім, у Німеччині все одно буде кілька місць, які можна буде відвідати.
Інші статті