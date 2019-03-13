Податок на тампони: у Німеччині планують знизити ПДВ на менструальні продукти

Сірий осінній ранок в урядовому кварталі Берліна, групи відвідувачів юрбляться поряд з конференц-залою в сусідній із Рейхстагом будівлі. За круглим переговорним столом сидять чоловіки та жінки. Напроти них місце зайняла Юле Шульте (Jule Schulte).

Вона прийшла не з порожніми руками - за допомогою петиції вона хоче домогтися скасування податку на тампони, прокладки та інші менструальні продукти. Загалом журналістка зібрала 80 тисяч підписів, зокрема виробників тампонів та торгівців товарами особистої гігієни.

Шість з половиною років життя у жінки місячні

Податок на додану вартість для тампонів, прокладок та менструальних чаш у Німеччині на даний момент становить 19 відсотків. Це стандартна ставка податку, як її сплачують, скажімо, на побутову електроніку. Шульте вважає такий ПДВ на менструальну продукцію несправедливим.

Журналістка презентує політикам свої підрахунки: менструації в жінки бувають в середньому протягом 40 років життя та тривають п'ять днів на місяць. У сумі виходить приблизно шість із половиною років. І відбувається це "незалежно від того, чи хоче вона цього, чи ні", каже Шульте.

Пільговий податок на золотих рибок і квіти

Водночас у Німеччині існує ще й пільгова ставка ПДВ, яка поширюється на продукти щоденного вжитку. Серед них продукти харчування, але також квіти чи домашні тварини на кшталт золотих рибок. Але тампонів, прокладок чи інших менструальних продуктів серед них немає.

З 2020 року ПДВ на прокладки, тампони та менструальні чаші в Німеччині має скоротитися до 7 відсотків

Іще до ініціативи Шульте час від часу виникали петиції - до Бундестагу чи просто на інтернет-платформах. Бундестаг завжди раніше відкидав претензії критиків із обґрунтуванням, що стандартний ПДВ на менструальні продукти не є дискримінаційним. Адже політики, які свого часу формували засади податкової політики ніколи не мали місячних, каже журналістка.

"Те, що такі теми заслуговують на малу увагу в парламенті, в якому сидять переважно чоловіки, недивно", - каже Улле Шаувс (Ulle Schauws), яка відповідає у фракції партії Зелених у Бундестазі за питання, пов'язані з правами жінок та ЛГБТІ+. Понад дві третини членів німецького парламенту - чоловіки.

Кенія скасувала податок на тампони 2011 року

Інші країни вже переосмислили підхід до цього питання. Наприклад, Кенія скасувала ПДВ на продукти менструальної гігієни 2011 року. Протягом останнього десятиліття країни по всьому світу від Канади до Індії якщо не взагалі скасували податки на менструальні продукти, то принаймні знизили їх. Водночас, в Україні тампони і прокладки не підпадають під визначення "медичні вироби", тому на них пільгова ставка у сім відсотків не поширюється.

Чим нижчий рівень доходів населення, тим більш актуальним є це питання. Адже передусім в країнах, що розвиваються, багато хто не може собі дозволити продукти особистої гігієни. Без прокладок чи тампонів вони не можуть ходити до школи чи на роботу – фінансова дискримінація переростає в суспільну.

Так само і в Німеччині. "У 2019 році місячні досі залишаються темою-табу, - каже політикиня Шаувс. - Ми маємо передусім молодим дівчатам пояснити, що в цьому нічого огидного немає".

Нічого огидного в менструації немає, каже депутатка від Зелених Улле Шаувс

Оголосити війну менструальному табу та водночас обійти ПДВ - за допомогою розмальовок про менструацію чи книжкою-тампоном, у якій заховані тампони. Адже для книжок у Німеччині діє пільговий ПДВ у сім відсотків. Чи можуть у майбутньому з'явитися такі самі книжки так само для презервативів, ліків та дитячих підгузок? Адже і на ці товари в Німеччині досі діє стандартна 19-відсоткова ставка ПДВ, хоч і ці товари можна було б назвати товарами повсякденного вжитку.

Податок на тампони як аргумент на користь Brexit?

Та не в кожній країні можна так легко скасувати ПДВ на тампони і Ко. У Євросоюзі досі діє мінімальний ПДВ на рівні п'яти відсотків. Нижчий податок держави-члени встановлювати не можуть. Вищий - будь ласка, як демонструє статистика. Податок на тампони і начебто диктат Євросоюзу, таким чином, використовувалися як аргумент у Великобританії прибічниками так званого Brexit - виходу країни з ЄС.

А ось сусідка Великобританії Ірландія скасувала податок іще до того, як було запроваджено це правило. Але і його мають скасувати 2022 року, тоді всі країни ЄС зможуть скасувати податок на тампони.

У берлінському конференц-залі серед німецьких парламентаріїв уже панує єдність: податок на тампони має бути знижено. Німецький уряд уже імплікував пропозицію в річний податковий закон. У четвер, 7 листопада, Бундестаг підтримав цей закон. Якщо його підтримає Бундесрат, друга палата німецького парламенту, з 1 січня 2020 року на менструальні продукти в Німеччині поширюватиметься пільговий ПДВ у сім відсотків.