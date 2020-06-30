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Податкова декларація - офіційний звіт платника податків про прибутки та витрати за певний період часу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "податкова декларація". У податковій декларації платник податків повідомляє про прибутки та витрати за певний період. Податкова декларація подається платником податків у визначені строки до контролюючого органу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чим більше у Німеччині заробляєш, тим більше платиш податків. Німців, утім, це не лякає, а спонукає сумлінно звітувати про доходи і витрати у податковій декларації. Адже це дозволяє щороку повернути собі в середньому тисячу євро. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
У німецькому Бундестагу обмаль багатіїв, всі депутати отримують однакову зарплатню, а додаткові надходження декларують із зазначенням усіх деталей. Адже навіть найменше розкрите корупційне діяння в Німеччині неминуче ставить крапку на політичній кар'єрі.