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Податкова декларація

Податкова декларація - офіційний звіт платника податків про прибутки та витрати за певний період часу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "податкова декларація". У податковій декларації платник податків повідомляє про прибутки та витрати за певний період. Податкова декларація подається платником податків у визначені строки до контролюючого органу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше 30.06.2020

У Німеччині високі зарплати? Німці платять високі податки? DW пояснює деякі особливості німецької системи оподаткування.

Чому німцям вигідно платити податки (відео)

Чому німцям вигідно платити податки (відео) 18.11.2019

У Німеччині можна щороку повернути собі в середньому тисячу євро з податків. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Чому німцям вигідно платити податки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (15.11.2019)

Чому німцям вигідно платити податки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (15.11.2019) 15.11.2019

Чим більше у Німеччині заробляєш, тим більше платиш податків. Німців, утім, це не лякає, а спонукає сумлінно звітувати про доходи і витрати у податковій декларації. Адже це дозволяє щороку повернути собі в середньому тисячу євро. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Трамп хоче через суд захистити свої податкові декларації

Трамп хоче через суд захистити свої податкові декларації 15.11.2019

Юристи президента США просять Верховний суд не оприлюднювати його податкові декларації. Прокуратура хоче перевірити законність виплат, які президент робив до 2016 року.

Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля

Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля 28.10.2019

НАБУ підозрює, за даними ЗМІ, ексочільницю агентства з питань запобігання корупції у недекларуванні статків на понад 544 тисячі гривень.

Трамп і "невеличка допомога" від батька (05.10.2018) 05.10.2018

Черговий скандал з Дональдом Трампом: розслідування видання The New York Times свідчить, що Трамп не "сам себе зробив", як він завжди стверджував, а разом з батьком заробив мільйони на податкових махінаціях.

Верховна Рада відмовилася скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Верховна Рада відмовилася скасувати е-декларування для антикорупціонерів 03.04.2018

Верховна Рада України не підтримала законопроекти, якими планувалося скасувати електронне декларування для антикорупційних громадських організацій.
Гроші Петра Порошенка: наскільки багатий президент? (відео)

Гроші Петра Порошенка: наскільки багатий президент? (відео) 24.01.2018

За майже 20 років у великому бізнесі Петро Порошенко встиг накопити чимало коштів і має активи у різних галузях. Але за час президентства декларації глави держави вказують на зниження доходів.

Трамп уперше дозволив заглянути у свої фінанси на посаді президента

Трамп уперше дозволив заглянути у свої фінанси на посаді президента 17.06.2017

Мільярдні статки, мільйонні борги: президент США Дональд Трамп уперше опублікував документи про свої фінанси станом на 2016 рік. Щоправда, точних цифр дізнатися не вдалося.

Чому німцям вигідно звітувати податковій (31.05.2017) 31.05.2017

Подання річної декларації в Німеччині - справа не просто важлива, а й дуже вигідна. В середньому можна повернути до 1000 євро з видатків за минулий рік.

У США демонстранти вимагали від Трампа розкрити доходи

У США демонстранти вимагали від Трампа розкрити доходи 16.04.2017

Тисячі людей в США на акціях протесту зажадали від Трампа опублікувати податкову декларацію. У Каліфорнії протести переросли в зіткнення між прихильниками і противниками Трампа.

Чому німецькі депутати не наживаються на парламентській діяльності (04.04.2017) 04.04.2017

У німецькому Бундестагу обмаль багатіїв, всі депутати отримують однакову зарплатню, а додаткові надходження декларують із зазначенням усіх деталей. Адже навіть найменше розкрите корупційне діяння в Німеччині неминуче ставить крапку на політичній кар'єрі.

Майкл Флінн визнав, що отримував російські гонорари

Майкл Флінн визнав, що отримував російські гонорари 02.04.2017

У США оприлюднена нова податкова декларація екс-радника з питань нацбезпеки президента, що підтверджує виплату йому гонорарів російськими та пов'язаними з РФ компаніями.
Новий закон про податки в Україні пробудив сплячі ФОПи

Новий закон про податки в Україні пробудив "сплячі" ФОПи 28.12.2016

З 1 січня окремі категорії фізичних осіб-підприємців в Україні зобов'язали сплачувати сотні гривень, навіть якщо вони тимчасово не мають прибутку. Нововведення вже призвело до масової ліквідації так званих ФОПів.

Європейські експерти: Скандали довкола е-декларування та НАБУ підривають довіру ЄС

Європейські експерти: Скандали довкола е-декларування та НАБУ підривають довіру ЄС 16.08.2016

Невиконання Києвом зобов'язань щодо боротьби з корупцією може призвести до чергового відтермінування Брюсселем лібералізації візового режиму, застерігають європейські експерти.
Експерти: Доходи українських посадовців залишаються безконтрольними

Експерти: Доходи українських посадовців залишаються безконтрольними 29.02.2016

Декларації доходів українських можновладців викликають здивування в громадських контролерів. Вони радять змінити законодавство для запровадження ефективної підзвітності посадовців.
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