Податкова декларація

Чому німцям вигідно платити податки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (15.11.2019)

Чим більше у Німеччині заробляєш, тим більше платиш податків. Німців, утім, це не лякає, а спонукає сумлінно звітувати про доходи і витрати у податковій декларації. Адже це дозволяє щороку повернути собі в середньому тисячу євро. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".