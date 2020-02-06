 Погрози Зеленському: депутатці Федині повідомили про підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Погрози Зеленському: депутатці Федині повідомили про підозру

Народній депутатці Софії Федині прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру в погрозі вбивством українському президенту Володимиру Зеленському. Федині загрозує до п'яти років ув'язнення.

президент україни володимир зеленський

Українську депутатку підозрюють у погрозі вбивством Володимиру Зеленському

Прокурори Офісу генерального прокурора у середу, 12 лютого, в приміщенні Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині про підозру в погрозі вбивством президенту України, вчинену у зв'язку з його державною діяльністю .

Як повідомляється на сайті ДБР, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань. Федині у разі доведення вини загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років.

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Печерський районний суд обрав ветеранці АТО Марусі Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. (10.02.2020)

Слідчі ДБР разом з Офісом генпрокурора повідомили про підозру волонтерці Марусі Звіробій. Крім того, у ДБР повідомили, що депутатка Верховної Ради Софія Федина не з'явилася на допит до бюро. (06.02.2020)

Нагадаємо, 3 лютого за дорученням генерального прокурора слідчі ДБР викликали Федину для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру. 6 лютого слідчі ДБР також повідомили про підозру у погрозі вбивстивом українському президенту Володимиру Зеленському ветеранці АТО та волонтерці Олені Самбул (Марусі Звіробій). 10 лютого Печерський районний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

26 жовтня 2019 року Федина, перебуваючи у Львові, провела онлайн-трансляцію на YouTube і в Facebook, під час якої разом зі Звіробій висловлювала погрози, адресовані Володимиру Зеленському, коментуючи його візит до Золотого. 1 листопада тоді ще Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини на адресу Зеленського.

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