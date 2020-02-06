Погрози Зеленському: депутатці Федині повідомили про підозру

Прокурори Офісу генерального прокурора у середу, 12 лютого, в приміщенні Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині про підозру в погрозі вбивством президенту України, вчинену у зв'язку з його державною діяльністю .

Як повідомляється на сайті ДБР, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань. Федині у разі доведення вини загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років.

Нагадаємо, 3 лютого за дорученням генерального прокурора слідчі ДБР викликали Федину для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру. 6 лютого слідчі ДБР також повідомили про підозру у погрозі вбивстивом українському президенту Володимиру Зеленському ветеранці АТО та волонтерці Олені Самбул (Марусі Звіробій). 10 лютого Печерський районний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

26 жовтня 2019 року Федина, перебуваючи у Львові, провела онлайн-трансляцію на YouTube і в Facebook, під час якої разом зі Звіробій висловлювала погрози, адресовані Володимиру Зеленському, коментуючи його візит до Золотого. 1 листопада тоді ще Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини на адресу Зеленського.