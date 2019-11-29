Погрози Зеленському: ДБР повідомило про підозру волонтерці Марусі Звіробій

Слідчі Державного бюро розслідувань України (ДБР) у четвер, 6 лютого, повідомили про підозру у погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському громадянці України.

Згідно з повідомленням ДБР, слідство встановило, що "підозрювана, діючи за попередньою змовою групою осіб з народним депутатом України, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи у одній з кав'ярень Львова, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через Facebook та YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо президента України Зеленського В.О. у зв'язку з його державною діяльністю".

ДБР не повідомляє ім'я підозрюваної, утім відомо, що того дня відповідне відеозвернення щодо Зеленського зробили волонтерка Маруся Звіробій та народна депутатка від "Євросолідарності" Софія Федина.

У свою чергу, адвокат Марусі Звіробій Андрій Писаренко у четвер підтвердив інформагенції "Українські новини", що підозру вручили саме їй. Він розповів, що слідчі ДБР вручили Звіробій підозру за ч. 1 ст. 346 (погроза вбивством щодо президента України) і ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу. Крім того, волонтерці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Сторона захисту ініціювала проведення допиту. "Слідчий не був готовий до допиту, він не хотів його проводити", - стверджує адвокат. За словами Писаренка, слідчий лише запитав у Звіробій, чи розуміє вона свій процесуальний статус у цій справі.

Софія Федина не прийшла на допит

ДБР також повідомило, що народна депутатка від партії "Євросолідарність" Софія Федина не прийшла на допит до Бюро. "Будучи належним чином повідомленою, народна депутатка України Софія Федина для вручення письмового повідомлення про підозру до бюро не з'явилась", - зазначила пресслужба ДБР.

Нагадаємо, 3 лютого за дорученням генерального прокурора слідчі ДБР викликали Федину для проведення процесуальної дії - вручення 6 лютого письмового повідомлення про підозру.

26 жовтня 2019 року Федина, перебуваючи у Львові, провела онлайн-трансляцію на YouTube і в Facebook, під час якої висловлювала погрози, адресовані Володимиру Зеленському, коментуючи його візит до Золотого. 1 листопада тоді ще Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини на адресу Зеленського. Попередня кваліфікація - частина 1 статті 346 Кримінального кодексу (погроза вбивством щодо президента України).