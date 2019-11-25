Пограбування музею в Дрездені: оголошено винагороду в півмільйона євро

Поліція Дрездена у четвер, 28 листопада, оголосила винагороду розміром півмільйона євро за допомогу в розслідуванні пограбування музейної скарбниці "Зелене склепіння". Винагорода буде виплачена за інформацію, яка допоможе в розслідуванні, встановленні та затриманні зловмисників та виявленні викрадених коштовностей.

Розслідуванням справи керуватиме департамент організованої злочинності прокуратури Дрездена. Кількісний склад спеціальної комісії з розслідування злочину збільшили на 20 правоохоронців - до 40 людей.. "Ми використаємо усі засоби, аби розкрити цю справу", - заявили начальник поліції Саксонії Горст Кретцшмар (Horst Kretzschmar) та прокурор Клаус Ревекамп (Klaus Rövekamp), цитує агенція новин dpa.

Проведення криміналістичної експертизи у приміщенні музею буде завершено найближчим часом. Після цього необхідно буде провести ремонтні роботи. Поки невідомо, коли скарбницю знову відкриють для відвідувачів.

Слідству відомо про чотирьох зловмисників, а тому підозрюють, що злочин був організований бандою, повідомив речник прокуратури. Пограбування скоїли двоє людей, які вкрали одинадцять повних комплектів та близько десяти окремих частин прикрас з діамантами.

Шанси на те, що коштовності спливуть на ринку непошкодженими та будуть повернуті музею, дуже низькі, вважає детектив у сфері ринку творів мистецтва Віллі Корте (Willi Korte). "Я побоююся, що камені будуть викопирсані і продані поодинці", - зазначив він.

Пограбування у скарбниці "Зелене склепіння" було скоєне в ніч на понеділок, 25 листопада. Раніше видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів становить близько одного мільярда євро. "Зелене склепіння" - колишня скарбниця саксонського курфюрста Августа Сильного.