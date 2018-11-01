Погана погода для "Газпрому": газ програє в ФРН вітру і сонцю

Погода в Німеччині не тішить "Газпром": нинішній рік виявився для найбільшого постачальника природного газу в ФРН занадто сонячним, вітряним і теплим. Це ще більше пришвидшило процес витіснення викопних енергоносіїв відновлюваними джерелами з електроенергетики - і знизило потребу в "блакитному паливі" для опалення приміщень.

ВДЕ близькі до того, щоб обійти вугілля

За підсумками перших трьох кварталів 2018 року частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у виробництві електрики досягла в Німеччині 38 відсотків. Про це 2 листопада спільно повідомили Федеральне об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW) і Центр вивчення сонячної енергії і водню землі Баден-Вюртемберг (ZSW).

Згідно з їхніми попередніми підрахунками, з січня по вересень в Німеччині за допомогою вітру, сонця, біомаси та інших ВДЕ було вироблено майже 170 мільярдів кіловат-годин (кВт/год) електроенергії. За аналогічний період 2017 року даний показник становив 155,5 мільярда, тож за рік зростання більш ніж на 9 відсотків. Одночасно генерація електроенергії з кам'яного і бурого вугілля знизилася на 7 відсотків і становила 172 мільярди кВт/год.

Таким чином, завдяки швидкому нарощуванню обсягів виробництва ВДЕ вже близькі до того, щоб, ще цього року, як і передбачали експерти, обійти вугілля як головне джерело електричної енергії в Німеччині. Тут зазначимо, що найбільше кам'яного вугілля німецькі електростанції імпортують з Росії.

Роль газових електростанцій знижується й надалі

Послідовне скорочення частки вугілля в німецькій електроенергетиці аж до повної відмови від нього в тривалій перспективі - оголошена політична мета уряду Німеччини, котрий у рамках боротьби проти глобальних кліматичних змін волів би до 2030 року довести частку "зеленої електрики" до 65 відсотків.

Така політична мета теоретично передбачала би посилення позицій газу в електроенергетиці, оскільки серед викопних енергоносіїв він є найбільш екологічним (під час його спалювання в атмосферу виділяється найменше СО2). До того ж газові електростанції чисто технологічно значно гнучкіше за вугільні можуть реагувати на коливання попиту.

Тож представники німецької газової галузі (і партнери "Газпрому") вже не перший рік намагаються позиціонувати природний газ як природного союзника відновлюваної енергетики, спроможного будь-якої миті за несприятливої для ВДЕ погоди підстрахувати вітропарки і сонячні електростанції.

Однак на практиці частка газу в німецькій електроенергетиці залишається доволі скромною (приблизно 13 відсотків). Крім того, за перші 9 місяців нинішнього року генерація електроенергії з "блакитного палива" скоротилася на 8 відсотків до 59 мільярдів кВт/год. Тож газу не вдається відвойовувати у вугілля частку ринку, а сам він і надалі поступається позиціями відновлюваним джерелам.

Для німецької електроенергетики вітер уже важливіший за газ

Можна припустити, що в 2018 році успіхи ВДЕ в Німеччині значною мірою пов'язані з аномально спекотним і сонячним літом. І справді, за перші три квартали вироблення електроенергії за допомогою сонячних батарей зросло майже на 16 відсотків до 41 мільярда кВт/год. Однак це відбулося не тільки і навіть не стільки в літні місяці: надмірно високі температури зовсім не сприяють продуктивності фотовольтаїчних станцій.

Тому, цьогоріч за даними BDEW і ZSW, найуспішнішими з точки зору відновлюваної енергетики місяцями виявилися січень, квітень і травень, коли за помірних температур стабільно дув вітер і цілими днями стояла безхмарна погода. У ці три місяці частка ВДЕ в німецькій електроенергетиці досягала 43 відсотків.

І тут ключову роль відіграла вітроенергетика: вітрогенератори на суходолі виробили майже 63 мільярди кВт/год, що означає зростання на 13 відсотків порівняно з аналогічним періодом торік. У результаті цьогоріч встановлені на полях і пагорбах Німеччини вітряки вперше виробили більше електрики, ніж газові електростанції. А якщо додати ще й морські вітропарки, що виробили близько 13 мільярдів кВт/год, то сумнівів уже не залишається: для німецької електроенергетики вітер уже значно важливіший за газ.

"Газпром" відзвітував президенту Путіну про зростання експорту

Скорочення використання газу для виробництва електрики веде до того, що в Німеччині для "Газпрому" дедалі важливішого значення набуває ринок тепла. Однак в результаті бізнес російської компанії стає в ФРН щоразу більш сезонним, зимовим, і водночас дедалі залежнішим від погодних умов. Точніше кажучи - від холодної погоди. А ймовірність морозних зим в умовах глобального потепління знижується.

У кожному разі, в нинішньому році період з січня по жовтень був найтеплішим з моменту початку регулярних загальнонімецьких спостережень в 1881 році, повідомила 2 листопада Німецька метеорологічна служба (DWD), а особливо теплими виявилися саме січень і жовтень - два місяці, які належать до опалювального сезону.

Чим же тоді пояснити зростання експорту російського газу до Німеччини на 11,2 відсотка за перші десять місяців цього року, про що "Газпром" оголосив 1 листопада в переддень зустрічі президента Росії Володимира Путіна з представниками ділових кіл ФРН? Одне з можливих пояснень: йшло посилене закачування газу в численні німецькі підземні сховища.

Втім, 2 листопада "Інтерфакс" з посиланням на статистику "Газпрому" повідомив, що в жовтні експорт компанії в далеке зарубіжжя через теплу погоду у всій Європі знизився на 6 відсотків після восьми місяців безперервного зростання.

Але річ зовсім не в таких коливаннях від місяця до місяця. Цінність свіжих даних BDEW і ZSW, про які йшлося в цій статті, полягає в тому, що вони наочно ілюструють і підтверджують середньо- і довготермінові тренди в німецькій електроенергетиці.