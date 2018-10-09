Повітряні змії - нове слово у вітровій енергетиці? (відео)

Цей повітряний змій може стати новим словом у майбутньому зеленої енергетики. Він має виробляти струм з енергії вітру, але на висотах, куди не сягають звичайні вітрогенератори - до 300 метрів. Німецькі розробники почали працювати над проектом ще шість років тому. Функціонує це так: піднімаючись вгору, мотузки обертають котушку-генератор і виробляється струм. Повітряний змій піднімається по "вісімкоподібній" траєкторії на висоту до 300 метрів і потім різко знижується, збираючи енергію. Дивіться, як це виглядає: