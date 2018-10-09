Повітряні змії - нове слово у вітровій енергетиці? (відео)

Повітряні змії-генератори мають "збирати" великі обсяги сильного вітру на висоті, куди не сягають звичайні вітряки. Утім, технічно втілити цю ідею нелегко. Німецький стартап Enerkite працює над цим вже шість років.
Цей повітряний змій може стати новим словом у майбутньому зеленої енергетики. Він має виробляти струм з енергії вітру, але на висотах, куди не сягають звичайні вітрогенератори - до 300 метрів. Німецькі розробники почали працювати над проектом ще шість років тому. Функціонує це так: піднімаючись вгору, мотузки обертають котушку-генератор і виробляється струм. Повітряний змій піднімається по "вісімкоподібній" траєкторії на висоту до 300 метрів і потім різко знижується, збираючи енергію. Дивіться, як це виглядає:
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