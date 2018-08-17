 Повінь у Індії перетворила понад мільйон людей на біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Повінь у Індії перетворила понад мільйон людей на біженців

Кількість загиблих через повінь у Індії перевищила 410 осіб. Понад мільйон людей змушені залишатися в таборах для постраждалих від негоди.

Черга за їжею у таборі для постраждалих від негоди

Черга за їжею у таборі для постраждалих від негоди

Кількість загиблих через руйнівні повені у південно-західному індійському штаті Керала перевищила 410 осіб станом на ранок вівторка, 21 серпня. Ця цифра включає загиблих від початку сезону мусонів у червні, зазначає інформагенція AFP. Лише в понеділок були знайдені ще тіла шістьох загиблих. Окрім того, дещо більше мільйона осіб змушені були рятуватись від негоди втечею. Їх розмістили у 3200 таборах для постраждалих від стихійного лиха, де вони отримують харчування з польових кухонь.

Військові скидають гуманітарну допомогу постраждалим від повені

Військові скидають гуманітарну допомогу постраждалим від повені

Негода зруйнувала 50 тисяч будинків. Багато доріг залишаються і досі заблокованими. У регіоні і раніше траплялися повені, однак цього разу рівень води в деякій місцевості у багато разів перевищує звичний.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідав найбільш постраждалі райони, оголосив про виділення на допомогу 75 мільйонів доларів. На вихідних повідомлялося, що збитки від руйнування інфраструктури становлять близько трьох мільярдів доларів, хоча цифра, найімовірніше, зросте іще більше.

До боротьби з повенями, які почалися в штаті Керала 8 серпня, залучено тисячі військових. Десятки гелікоптерів скидають мешканцям заблокованих водою поселень їжу, воду та медикаменти. В офісі очільника штату Пінарайя Віджаяна заявили, що ця повінь є найгіршою за понад сто років.

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