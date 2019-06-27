Повінь у Росії: підтоплено понад 4000 будинків, є загиблі та постраждалі

Тривалі зливи з рясними опадами призвели до повеней в Іркутській області. Станом на суботу, 29 червня, підтопленими виявилися понад 4000 будинків, повідомили в пресцентрі міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, передає "Інтерфакс".

Повідомляється, що внаслідок рясних опадів кілька річок вийшли з берегів, тож підтоплення багатьох населених пунктів триває. Загалом у підтоплених будинках мешкає майже 10 тисяч осіб, у тому числі й 2,2 тисячі дітей. У зоні лиха опинився 31 населений пункт. Підтопленими виявилися також 17 ділянок автодоріг та 13 мостів, у тому числі й кілька кілометрів федеральної траси Р-225 у місті Тулун.

Повідомляється також про трьох загиблих унаслідок повені. Серед тих, хто втратив життя, - одна дитина. Ще 97 осіб опинилися через повінь з різними травмами в лікарнях. Серед ушпиталених - 17 дітей. Загалом кількість постраждалих від стихії перевищує 300 осіб.

Місцева влада евакуювала із зони лиха понад 1160 людей, у тому числі й 261 дитину. В пунктах тимчасового призначення розміщено понад тисячу осіб. На боротьбу зі стихією кинуто понад 500 осіб та 125 одиниць спецстехніки. З 27 червня в Іркутській області через повінь оголошено надзвичайний стан.