 Повінь у Росії: підтоплено понад 4000 будинків, є загиблі та постраждалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

Повінь у Росії: підтоплено понад 4000 будинків, є загиблі та постраждалі

Рясні дощі спричинили повінь в Іркутській області в Росії. Кілька річок вийшли з берегів, підтопивши понад 4000 будинків. Троє осіб загинуло, повідомили в міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ.

Повінь в Іркутській області

Наслідки повені в Іркутській області

Тривалі зливи з рясними опадами призвели до повеней в Іркутській області. Станом на суботу, 29 червня, підтопленими виявилися понад 4000 будинків, повідомили в пресцентрі міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, передає "Інтерфакс".

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У швейцарському кантоні Невшатель повені затопили вулиці та змили автомобілі. На півночі Італії через негоду загинула щонайменше одна людина, через ризик зсувів перекриті дороги. (22.06.2019)

Повідомляється, що внаслідок рясних опадів кілька річок вийшли з берегів, тож підтоплення багатьох населених пунктів триває. Загалом у підтоплених будинках мешкає майже 10 тисяч осіб, у тому числі й 2,2 тисячі дітей. У зоні лиха опинився 31 населений пункт. Підтопленими виявилися також 17 ділянок автодоріг та 13 мостів, у тому числі й кілька кілометрів федеральної траси Р-225 у місті Тулун.

Повідомляється також про трьох загиблих унаслідок повені. Серед тих, хто втратив життя, - одна дитина. Ще 97 осіб опинилися через повінь з різними травмами в лікарнях. Серед ушпиталених - 17 дітей. Загалом кількість постраждалих від стихії перевищує 300 осіб.

Місцева влада евакуювала із зони лиха понад 1160 людей, у тому числі й 261 дитину. В пунктах тимчасового призначення розміщено понад тисячу осіб. На боротьбу зі стихією кинуто понад 500 осіб та 125 одиниць спецстехніки. З 27 червня в Іркутській області через повінь оголошено надзвичайний стан.

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