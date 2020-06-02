Повінь на Західній Україні: ЄС допоможе постраждалим регіонам
Європейський Союз надасть допомогу Україні в ліквідації наслідків повені у західних областях. Раніше Україна попросила про допомогу ЄС в рамках чинного механізму цивільного захисту.
Вид на затоплені селища на Івано-Франківщині
Європейський Союз надасть допомогу Україні в ліквідації наслідків найсильнішої за десятиліття повені у західних областях. Про це повідомляється в опублікованому в суботу, 27 червня, повідомленні Єврокомісії. Україна надал запит про допомогу ЄС в рамках чинного механізму цивільного захисту.
Швеція відразу відреагувала на прохання України та пообіцяла направити бар'єри від повеней, обладнання для відкачки води та своїх технічних фахівців. Також Європейська Комісія надала Україні можливість використовувати для картографування постраждалих районів супутникову систему ЄС "Коперник". Зазначається, що координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС працює в постійному контакті з українськими урядовцями.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував уряду Швеції та єврокомісару із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезу Ленарчичу за миттєву реакцію і підтримку.
"Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС України у подоланні наслідків повеней, згідно списку потреб", - написав він у соцмережі Twitter.
Механізм цивільного захисту ЄС об'єднує 34 європейські держави - країни-члени ЄС, а також Великобританію, Північну Македонію, Ісландію, Чорногорію, Норвегію, Сербію і Туреччину. Він допомагає отримати необхідні ресурси для ліквідації наслідків тим країнам, що постраждали від стихійних лих.
Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Затоплені п'ять областей
Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Епіцентр негоди - Івано-Франківщина
Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Понад півтори тисячі рятувальників
За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Зруйновані дороги і мости
Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Евакуація постраждалих
24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Допомога уряду в Києві
Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Обсяг збитків невідомий
Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.
Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Перша допомога
Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.