Повстанці-хусити в Ємені заявляють про готовність до припинення бойових дій

Єменські повстанці-хусити заявили, що хочуть припинити бойові дії та ракетні атаки на Саудівську Аравію під час підготовки Організацією Об'єднаних Націй (ООН) мирних переговорів. Про це у понеділок, 19 листопада, заявив глава Верховного революційного комітету повстанців Мохаммед Алі аль-Хуті. Він закликав до припинення запуску ракет та безпілотників "проти країн-агресорів... з метою позбавити їх будь-яких причин продовжувати свою агресію та облогу".

Повстанці мають "заморозити і припинити всі військові дії на всіх фронтах", щоб досягти "справедливого і почесного миру", написав він у Twitter. Остаточне рішення щодо припинення вогню має ухвалити лідер повстанців Абдулмалек аль-Хуті.

Цього тижня спецпосланник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс планує відвідати столицю країни Сану, щоб завершити підготовку до мирних переговорів, які мають відбутися у Швеції, передає агенція AFP. Він заявив, що саудівський уряд та повстанці показали "нову відданість" справі політичного врегулювання в Ємені. За його словами, обидві сторони дали "тверді гарантії" про те, що вони візьмуть участь у переговорах, хоча їхня дата ще не призначена.

Попередні мирні переговори з метою пошуку політичного врегулювання тривалого конфлікту в Ємені провалилися, навіть не розпочавшись. У вересні зустріч між сторонами збройного протистояння не відбулася через те, що делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже цілями бомбардувань часто стають лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії.

Нині ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Сім мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.