Повернення техоглядів в Україні: як це може бути?

В Україні хочуть повернути обов’язковий техогляд для приватних автомобілів, зокрема, і для авто на єврономерах. Відповідний законопроект минулого тижня оприлюднили на сайті українського міністерства інфраструктури для обговорення, яке має тривати місяць. Якщо закон таки ухвалять, огляди авто повернуться з 1 січня 2022 року і проходити їх буде потрібно раз на два роки.

Техогляд для приватних авто в Україні був скасований ще сім років тому - у серпні 2011-го - через повальну корупцію. Тоді автомобілісти нерідко нарікали, що техогляд не мав нічого спільного з реальними перевірками технічного стану машин, а талони про його проходження можна було просто купити. До скасування техогляд приватних авто був у компетенції Державтоінспекції, а для його проходження треба було звернутися в Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ (МРЕВ).

Як хочуть перевіряти

У новому законопроекті вказано, що авто має перевірити "експерт у пункті перевірки транспортних засобів". Пропонують перевіряти систему керування і гальмування, зовнішні світлові прилади, шини і колеса, затемненість скла, а також газобалонне обладнання, якщо воно є, та інші частини автомобіля, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони довкілля.

Власнику автомобіля видаватимуть спеціальний талон, де буде вказано дату проведення огляду та інформацію про придатність до експлуатації. Вартість такого свідоцтва у законопроекті не фігурує. Проте відомо, що поїздки без такого документу каратимуться штрафом до 1700 гривень, а якщо водія з таким порушенням впіймають вдруге, його можуть або позбавити прав від трьох місяців до півроку, або накладуть адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Повернення корупції

В урядовому законопроекті чітко не прописано, кому саме хочуть доручити проведення перевірок. І саме брак пояснень викликає в опитаних DW експертів побоювання, що нинішня ініціатива може призвести до повернення старих корупційних схем.

Рано чи пізно техогляд авто мав повернутися, каже в розмові з DW керівник компанії AUTO-Consulting Олег Омельницький. Але той вигляд, в якому він пропонується, на думку експерта, навряд чи подолає корупцію. "Корупційні ризики лишаються. Питання - в акредитації компаній, які будуть мати право проводити техогляд, за якими критеріями їх будуть обирати, хто буде визначати, мають право ці компанії проводити техогляд, чи ні" - каже експерт.

"Не хочеться повернення техогляду в такому корупційному вигляді, як це було тоді, коли його ніхто не проходив, а була торгівля даішниками талончиками", - згадує голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко, який свого часу був серед ініціаторів скасування огляду автомобілів. На його думку, техогляд мають проводити незалежні технічні станції, без втручання держави.

Техогляд по-німецьки

Запровадження техоглядів для машин автори документу пояснюють, зокрема, й зобов'язаннями України перед Євросоюзом, згідно з угодою про асоціацію з ЄС. У Євросоюзі регулярний огляд технічного стану автомобіля є обов'язковим. Кілька років тому в ЄС були уніфіковані правила техогляду: нові авто проходять перший обов'язковий техогляд максимум через чотири роки, а потім - кожні два роки. При цьому кожна країна ЄС тут може запроваджувати свої більш жорсткіші, але не ліберальніші правила. Так, у Німеччині нові авто проходять перший обов'язковий техогляд уже через три роки.

Обов'язковий технічний огляд авто в Німеччині проводять незалежні структури, котрі спеціалізуються на експертній технічній оцінці. Одна з найвідоміших - Німецьке товариство технічного контролю і нагляду (TÜV), до складу якого входять окремі регіональні аудиторські холдинги. Це приватна структура з майже 150-річною історією. Її бізнес полягає власне в незалежній оцінці технічного стану обладнання, товарів і послуг. Вона надає аудиторські послуги не лише в Німеччині, але й далеко за її межами. Цікаво, що, наприклад, Латвія зробила ставку на експертизу від TÜV Rheinland, доручивши цій компанії проводити технічний огляд авто. У Ризі, як стверджує TÜV Rheinland, ця компанія має найбільшу в світі станцію техогляду.

Техогляд пройдуть не всі

Якщо в Україні відновлять техогляд, то слід рахуватися, що чимало авто через свій незадовільний технічний стан отримають негативну оцінку, вважає Олег Омельницький. Він звертає увагу на те, що на українських дорогах чимало старих авто ще радянського виробництва, а також завезених з Європи так званих "євроблях" із простроченим техоглядом і часто технічно несправних.

"Коли почне працювати техогляд європейського зразка, виявиться, що значна кількість таких автомобілів його не пройде. І в той момент, коли він почне діяти, ми отримаємо акції протестів їхніх власників, - застерігає Омельницький. - Бо вони не зможуть пройти цей техогляд, або вартість приведення авто до відповідного стану буде вищою, ніж вони коштують".

Тим часом у Cпiлці автомобiлiстiв Украiни пропонують запроваджувати техогляд поступово. "Спершу варто було би запровадити техогляд для авто, старших 20 років, щоб технічно несправні, яких серед них багато, зникли з доріг. Потім те саме зробити, для 15-річних, 10-річних і так далі", - пропонує член правлiння Cпiлки автомобiлiстiв Украiни Максим Моргунський.