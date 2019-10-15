Повернення "ПриватБанку" Коломойському: у скільки це обійдеться українцям? (відео)

Якщо націоналізації дадуть задній хід і повернуть банк ексвласнику Ігорю Коломойському - у скільки це обійдеться українцям?
Під час націоналізації "ПриватБанку" майже три роки тому кожен український платник податків фактично власним коштом профінансував порятунок найбільшої фінустанови у країні. Повернення "ПриватБанку" колишнім власникам означало б не лише втрату вже інвестованих коштів, а й новий удар по гаманцях громадян. І ось чому:
Німецькі бізнесмени визнають - за останні роки умови для ведення бізнесу в Україні стали кращими, але новий президент має зробити більше. (14.06.2019)
Претензії "Приватбанку" і Національного банку України до Ігоря Коломойського і його компаній у судах іноземної юрисдикції перевищують три мільярди доларів США. Огляд юридичних баталій - у матеріалі DW. (07.06.2019)
Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають. Експерти застерігають щодо можливих наслідків для економіки країни. (29.05.2019)
Українська влада не повинна повертати "Приватбанк" його колишнім власникам, вважає віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію. У ЄБРР стежать за ситуацію навколо націоналізованого банку. (19.09.2019)
Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським. (15.07.2019)