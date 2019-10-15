Повернення "ПриватБанку" Коломойському: у скільки це обійдеться українцям? (відео)

Під час націоналізації "ПриватБанку" майже три роки тому кожен український платник податків фактично власним коштом профінансував порятунок найбільшої фінустанови у країні. Повернення "ПриватБанку" колишнім власникам означало б не лише втрату вже інвестованих коштів, а й новий удар по гаманцях громадян. І ось чому: