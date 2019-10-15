 Повернення ″ПриватБанку″ Коломойському: у скільки це обійдеться українцям? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.10.2019

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Економіка

Повернення "ПриватБанку" Коломойському: у скільки це обійдеться українцям? (відео)

Якщо націоналізації дадуть задній хід і повернуть банк ексвласнику Ігорю Коломойському - у скільки це обійдеться українцям?

Філія ПриватБанку (imago images/Zumapress)

Повернення "ПриватБанку" Коломойському: за чий рахунок?

Під час націоналізації "ПриватБанку" майже три роки тому кожен український платник податків фактично власним коштом профінансував порятунок найбільшої фінустанови у країні. Повернення "ПриватБанку" колишнім власникам означало б не лише втрату вже інвестованих коштів, а й новий удар по гаманцях громадян. І ось чому:

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Філія ПриватБанку (imago images/Zumapress)

Повернення "ПриватБанку" Коломойському: якою ціною? (відео)

Якщо націоналізації дадуть задній хід і повернуть банк Ігорю Коломойському - у скільки це обійдеться українцям?  

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