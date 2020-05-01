Повернення заробітчан: як зустріли співвітчизників у Молдові (відео)

Трудових мігрантів радо зустріли на батьківщині далеко не всі. Влада пригадала їм про жорстку критику на свою адресу. Пересічні громадяни - про несплату податків. Від початку місяця тих, хто в'їжджає в країну, зобов'язали придбавати медичну страховку за ціною 100 євро.

Дивитись відео 03:18 Поділитись Повернення заробітчан з ЄС: чому в Молдові їх змушують купувати медстраховку (01.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bbE5 Повернення заробітчан з ЄС: чому в Молдові їх змушують купувати медстраховку (01.05.2020)





