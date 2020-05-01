Повернення заробітчан: як зустріли співвітчизників у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію коронавірусу повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді і як це позначиться на економіці найбіднішої країни Європи?
Трудових мігрантів радо зустріли на батьківщині далеко не всі. Влада пригадала їм про жорстку критику на свою адресу. Пересічні громадяни - про несплату податків. Від початку місяця тих, хто в'їжджає в країну, зобов'язали придбавати медичну страховку за ціною 100 євро.
Український уряд обіцяє створити півмільйона робочих місць для тих, хто втратив роботу через пандемію коронавірусу. Зокрема, на підприємствах ЖКГ. DW з'ясовувала, на що саме можуть розраховувати безробітні. (30.04.2020)
Чимало українців, які застрягли в Німеччині у розпал пандемії, шукають можливість повернутися. Одним щастить потрапити на спецрейс, інші дістаються до кордону за допомогою спритних перевізників. (28.04.2020)