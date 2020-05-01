 Повернення заробітчан: як зустріли співвітчизників у Молдові (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.05.2020

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Економіка

Повернення заробітчан: як зустріли співвітчизників у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію коронавірусу повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді і як це позначиться на економіці найбіднішої країни Європи?

Прапори ЄС та Молдови

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Повернення заробітчан з ЄС: чому в Молдові їх змушують купувати медстраховку (01.05.2020)



 

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