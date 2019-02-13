 Повернення евакуаторів у Києві. Чи наведе примусова евакуація лад із парковкою | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.02.2019

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Україна

Повернення евакуаторів у Києві. Чи наведе примусова евакуація лад із парковкою

Комунальники в Києві разом із поліцією почали евакуйовувати машини порушників. Але експерти не очікують, що це швидко виправить ситуацію в місті.

Bei Falschparken Abschleppdienst (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

З минулого тижня у Києві комунальні евакуатори почали доставляти на спеціальні майданчики автомобілі, що порушують правила паркування і дорожнього руху. Як повідомили в комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху",  спеціальні автомобілі та їхні екіпажі тепер працюватимуть у цілодобовому режимі. У період з 8 по 10 лютого вони встигли перемістити на штрафмайданчики вже 12 автомобілів.

Допомога поліції

Щоправда, роблять це комунальники поки що не самостійно, а в співпраці з національною поліцією. Примусова евакуація здійснюється лише тоді, коли в патрульних поліцейських є підстави вважати, що водій авто порушив правила зупинки та стоянки, перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду чи опинився у переліку боржників, чиї машини оголошено у розшук.

Співзасновник громадського об'єднання "Рада з урбаністики Києва" Григорій Мельничук звертає увагу на те, що залучення комунальних евакуаторів до перевезення автомобілів-порушників на штрафмайданчики поки що є суто технічним нововведення. "Рішення щодо евакуації ухвалює поліція, штрафмайданчики також належать поліції. Комунальники лише виконують технічну функцію переміщення автомобіля порушника з місця порушення на штрафний майданчик", - зазначає Мельничук.

За словами представника громадської організації LEAD office, яка підтримує розвиток органів правопорядку, Тараса Гука, поліцейські й раніше займалася евакуацією авто, що грубо порушували правила стоянки, але залучали для цього не комунальників, а приватних підрядників. Тому принципово вплинути на ситуацію на дорогах української столиці, на його думку, ця зміна поки що не зможе. Експерт вказує на те, що для евакуації за участі поліцейських, екіпаж патруля має весь час бути присутнім на місці, а сама процедура забирає багато часу. Враховуючи брак особового складу та велику кількість завдань, які перед ними стоять, це не дозволяє очікувати від поліцейських рейдів з евакуацією надзвичайної ефективності, впевнений Гук.

В очікуванні інспекторів

Але все досить серйозно зміниться після появи на столичних вулицях комунальних інспекторів з паркування відзначає Гук. Вони, за його словами, також матимуть право фіксувати порушення правил стоянки та викликати евакуатори.

Це, каже експерт, може пришвидшити процедуру евакуації та зробити її більш масовою, а залучення комунальних евакуаторів до процедури переміщення авто порушників на штрафмайданчик є фактично підготовчим кроком до того, аби комунальні служби столиці перебрали на себе більш активну роль у наведенні порядку на київських дорогах.

При цьому, як і поліцейські, інспектори з паркування можуть евакуювати лише ті машини, які припаркували на перехрестях, велодоріжках, на місцях для людей з інвалідністю, у зонах руху громадського транспорту й пішоходів, кажуть у комунальному підприємстві "Київтранспарксервіс". Тобто йдеться про порушення, які перешкоджають іншим учасникам дорожнього руху, а не просто неправильно припарковані авто.

Київські нюанси

Усі опитані DW експерти наголошують, що сама по собі евакуація автомобілів, водії котрих грубо порушили правила стоянки, є нормальною європейською практикою. "Водії набагато більш відповідально підходять до паркування, якщо є реальна загроза того, що машину потім доведеться шукати десь далеко", - каже Мельничук. На його думку, той факт, що київська влада почала докладати зусилля в цьому напрямку, є позитивною тенденцією.

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Але директор компанії "А+С Україна", що займається впровадженням технологій в галузі транспортного проектування та моделювання, Дмитро Беспалов нагадав про досвід української столиці часів мера Леоніда Черновецького. Тоді, за його словами, у міській адміністрації також активно використовували евакуатори та блокиратори, але ця практика більше нагадувала засіб поповнення міської скарбниці, адже "полювання" на порушників здійснювалося у місцях, де вони не заважали руху, але комунальникам було зручно працювати. "Це була непрозора історія про гроші, а не про боротьбу з порушниками", - розповідає Беспалов.

За словами експерта, за нинішніх умов тотального браку легальних паркувальних місць та належної альтернативи у вигляді громадського транспорту в столиці, ця історія може побачити своє повторення. "Близько 90 відсотків водіїв у Києві щодня порушують правила зупинки та стоянки, тому дехто жартує, що їх можна штрафувати превентивно, щойно вони почали рухатися", - каже Беспалов. Без належної інфраструктури евакуатори можуть викликати в когось ілюзію того, що ситуація контролюється, але в реальності це призводитиме лише через роздратування через те, що проблема буде вирішуватися точково, а не системно, пояснює експерт.

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    Під час акції протесту проти неправильного паркування в Берліні як підручний засіб використали балончик зі збитими вершками. Важливо використовувати матеріали, які легко видалити, не пошкодивши авто. Інакше доведеться відповідати за заподіяння шкоди чужому майну.

    Автор: Максим Нелюбін, Арсен Гоян


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