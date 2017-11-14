Повені у Нью-Йорку: кількість жертв зростає

Масштабна повінь після урагану "Іда" у Нью-Йорку та поблизу нього забрала життя щонайменше 14 людей, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу у четвер, 2 вересня. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, щонайменше 22 людини загинули в районі Нью-Йорка. Влада міста вже оголосила надзвичайний стан.

Вулиці мегаполіса перетворилися на річки, внаслідок чого вода залила деякі станції метро та перші поверхи будівель. Особливо постраждали райони Мангеттен, Бронкс, Бруклін та Квінс, де служби екстреної допомоги врятували сотні людей.

Рятувальники на затоплених вулицях Нью-Йорка

Як наслідок, частина міського транпорту припинила роботу. Так само були скасовані сотні рейсів в аеропортах.

Станції метро у Бронксі зачинили через негоду

"Сьогодні ми переживемо історичну погоду з рекордним дощем по всьому місту, жорстокими повенями та небезпечними умовами на наших дорогах", - сказав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Раніше влада міста поширила безпрецедентне попередження про повені.

Повідомляється також про чотирьох загиблих у місті Елізабет у штаті Нью-Джерсі.

Як повідомлялося, раніше буревій "Іда" пройшовся узбережжям америкаського штату Луїзіана.