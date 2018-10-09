Повені на півдні Франції: щонайменше 13 людей загинули, затоплено дороги

Раптові повені забрали життя щонайменше 13 осіб на півдні Франції, повідомили в понеділок, 15 жовтня, представники влади. Дев'ятеро з них загинули в містечку Треб поблизу Каркассонна, зазначив речник французького міністерства внутрішніх справ, передає агентство AP. Ще п'ятеро осіб зазнали серйозних травм, а одна людина зникла безвісти. Водні артерії на південному заході Франції перетворилися на бурхливі потоки. За кілька годин випала кількамісячна норма опадів.

У муніципалітет Вільгаянк повінь прийшла настільки швидко, що люди опинилися у пастці на дахах своїх будинків. Стихія знесла міст і затопила багато доріг довкола міста, тому людей довелося евакуювати вертольотами.

Подекуди рівень річок піднімався на понад шість метрів. У деяких випадках сила потоку була настільки значною, що рятувальні служби не могли дістатися місця події на човнах. Французьке телебачення показало кадри затоплених населених пунктів з автомобілями, поскиданими на купу, ніби іграшки.

Нагадаємо, у січні від потужної повені постраждав Париж. Сена піднялася тоді майже на шість метрів. Сотні людей довелося евакуювати.