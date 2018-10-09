Повені на Майорці: щонайменше п'ятеро загиблих

Щонайменше п'ятеро осіб загинули в ніч на середу, 10 жовтня, внаслідок повені на іспанському острові Майорка. Доля ще принаймні 12 осіб залишається невідомою, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві засоби масової інформації.

У регіоні випало понад 220 літрів опадів на квадратний метр, повідомляє агентство dpa. Особливо постраждав схід курортного острова. Місцева влада закликала до проведення наради для координації рятувальних заходів. За її даними, рятувальники та військові підрозділи вже спрямовані до зони стихійного лиха.

"Я висловлюю солідарність та підтримку родинам та друзям жертв та всім людям, які постраждали внаслідок цих трагічних повеней", - заявив прем' єр-міністр Іспанії Педро Санчес.