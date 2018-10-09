 Повені на Майорці: щонайменше дев′ять людей загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Повені на Майорці: щонайменше дев'ять людей загинули

Унаслідок повені на іспанському острові Майорка загинули, за останніми даними, принаймні дев'ять осіб. Ще шестеро осіб зникли безвісти.

Повені на Майорці призвели до хаосу і людських жертв

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Кількість загиблих через повінь у Індії перевищила 410 осіб. Понад мільйон людей змушені залишатися в таборах для постраждалих від негоди. (21.08.2018)

Airbnb-туристам залишили можливість винаймати тільки приватні будинки, розраховані на одну родину. Таким чином влада Пальма-де-Майорки відгукнулася на скарги місцевих мешканців. (26.04.2018)

Щонайменше дев'ять осіб загинули в ніч на середу, 10 жовтня, внаслідок повені на іспанському острові Майорка. Доля ще принаймні шести осіб залишається невідомою, кількість зниклих безвісти може збільшитися, повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву владу. Серед загиблих - двоє британців. 

У регіоні випало понад 220 літрів опадів на квадратний метр, повідомляє агентство dpa. Особливо постраждав схід курортного острова. Місцева влада закликала до проведення наради для координації рятувальних заходів. За її даними, рятувальники та військові підрозділи вже спрямовані до зони стихійного лиха.

"Я висловлюю солідарність та підтримку родинам та друзям жертв та всім людям, які постраждали внаслідок цих трагічних повеней", - заявив прем' єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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