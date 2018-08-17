 Повені в Індії: понад 320 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Повені в Індії: понад 320 загиблих

Внаслідок повеней в індійському штаті Керала загинули щонайменше 324 людини. Тисячі постраждалих були евакуйовані, але більше шести тисяч осіб ще чекають на допомогу.

В індійському штаті Керала через негоду загинули сотні людей

В індійському штаті Керала через негоду загинули сотні людей

В індійському штаті Керала через повені загинули щонайменше 324 людини, повідомила місцева влада у суботу, 18 серпня. Держава "зіткнулася з найстрашнішими повенями за останні роки", - написав у Twitter очільник штату Пінарай Віджаян.

Окрім того, понад 223 тисяч людей втратили свої будинки. У рятувальній операції беруть участь понад 30 військових гелікоптерів та 320 човнів. Влада повідомила, що тисячі людей вже були переправлені в безпечні місця, але ще більше шести тисяч осіб чекають на допомогу.

Евакуація людей триває

Евакуація людей триває

Люди по всьому штату повідомляють в соціальних мережах, що не можуть викликати рятівників через перебої з електроенергією, передає агенція AFP. Гелікоптери скидають постраждалим воду та харчові продукти, до штату Керала також були відправлені потяги з питною водою. Цими вихідними у регіоні очікуються сильні зливи та вітер, попередила влада. 18 серпня прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, який напередодні прибув до штату, відвідає найбільш постраждалі райони.

Внаслідок дощів, що йдуть з 8 серпня, у штаті Керала з берегів вийшли понад 44 річки, обвалилися кілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. За даними уряду, знищено десять тисяч кілометрів автодоріг, десятки тисяч будинків зруйновані або пошкоджені. 

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