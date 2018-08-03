 Повені в Індії: загинули понад 160 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Повені в Індії: загинули понад 160 людей

В індійському штаті Керала через повені загинули щонайменше 164 людини. Понад 200 тисяч людей втратили свої будинки.

Рятувальники допомагають постраждалим у місті Кочі

Рятувальники допомагають постраждалим в індійському штаті Керала

Внаслідок повеней в індійському штаті Керала загинули щонайменше 164 людини, повідомила влада штату у п'ятницю, 17 серпня. Понад 200 тисяч осіб залишилися через негоду без житла, інформує агентство Reuters.

Затоплено населені пункти в 14 районах цього штату на півдні Індії. В рятувальній операції беруть участь військові та авіація, але ситуація ускладнюється сильними дощами. Влада штату попросила в уряду надати більше гелікоптерів. Місцеві метеорологи прогнозують зливи до кінця тижня. Людей, будинки яких були затоплені, розміщують у таборах для потерпілих.

Негода зруйнувала багато будинків

Негода зруйнувала багато будинків

Внаслідок дощів, що йдуть з 8 серпня, у штаті Керала з берегів вийшли понад 44 річки, обвалилися кілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. За даними уряду, знищено десять тисяч кілометрів автодоріг, десятки тисяч будинків зруйновані або пошкоджені. 

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