Повені в Індії: загинули понад 160 людей

В індійському штаті Керала через повені загинули щонайменше 164 людини. Понад 200 тисяч людей втратили свої будинки.
Внаслідок повеней в індійському штаті Керала загинули щонайменше 164 людини, повідомила влада штату у п'ятницю, 17 серпня. Понад 200 тисяч осіб залишилися через негоду без житла, інформує агентство Reuters.
Затоплено населені пункти в 14 районах цього штату на півдні Індії. В рятувальній операції беруть участь військові та авіація, але ситуація ускладнюється сильними дощами. Влада штату попросила в уряду надати більше гелікоптерів. Місцеві метеорологи прогнозують зливи до кінця тижня. Людей, будинки яких були затоплені, розміщують у таборах для потерпілих.
Внаслідок дощів, що йдуть з 8 серпня, у штаті Керала з берегів вийшли понад 44 річки, обвалилися кілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. За даними уряду, знищено десять тисяч кілометрів автодоріг, десятки тисяч будинків зруйновані або пошкоджені.
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