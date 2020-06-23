 Повені в Японії: щонайменше 50 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Новини

Повені в Японії: щонайменше 50 загиблих

Через повені на південному заході Японії загинули щонайменше 50 осіб. Ситуація залишається складною, бо в країні не вщухають зливи.

Повінь у префектурі Кумамото

Повінь у префектурі Кумамото

Кількість жертв повеней на острові Кюсю, що на південному заході Японії, сягнула щонайменше 50 осіб. Про це у вівторок, 7 липня, повідомили японські засоби масової інформації. Багато людей зникли безвісти. Уряд країни оголосив на острові Кюсю найвищий рівень попередження про небезпеку.

Найбільше постраждала від викликаних зливами повеней префектура Кумамото, де загинуло 49 людей, а 11 вважають зниклими безвісти. Одна людина похилого віку загинула в префектурі Фукуока. У префектурі Оїта через повінь завалився залізничний міст.

Метеорологічна служба Японії попереджає населення про можливе погіршення ситуації. Понад 1,2 мільйона жителів острова Кюсю закликали залишити свої домівки та шукати притулку в безпечних місцях.

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