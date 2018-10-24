Побори у школі: скандал навколо торта і "добровільних" внесків (відео)

На шкільному святі дівчинці не дали торт, бо мама не здала на нього гроші. Сталося це у Харкові, але цькування дітей через те, що батьки відмовляються робити внески у фонд школи, не рідкість.
За новим законом "Про освіту" окрім держави, грантів чи, приміром, прибутку від надання в оренду приміщень, школа може отримувати фінансування і через добровільні внески, зокрема батьків. Сума не може бути фіксованою, а лише рекомендованою. Втім на практиці все інакше. Руслана переслала DW переписку у вайбері. Там ні про яке бажання не йдеться.
Народні депутати переважною більшістю голосів затвердили в першому читанні закон про протидію булінгу в школах. Пункти закону передбачають штраф за факти цькування в школах та приховування таких практик. (02.10.2018)
З якого віку давати дитині солодке? Чи робити щеплення? До якого дитсадка записати? Батьки мусять ухвалювати багато рішень. Про що в Німеччині дискутують найбільше - у фотогалереї DW. (01.08.2018)