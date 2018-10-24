 Побори у школі: скандал навколо торта і ″добровільних″ внесків (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.10.2018

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Політика й суспільство

Побори у школі: скандал навколо торта і "добровільних" внесків (відео)

На шкільному святі дівчинці не дали торт, бо мама не здала на нього гроші. Сталося це у Харкові, але цькування дітей через те, що батьки відмовляються робити внески у фонд школи, не рідкість.

Здавати чи ні гроші у шкільні фонди?

Здавати чи ні гроші у шкільні фонди?

За новим законом "Про освіту" окрім держави, грантів чи, приміром, прибутку від надання в оренду приміщень, школа може отримувати фінансування і через добровільні внески, зокрема батьків. Сума не може бути фіксованою, а лише рекомендованою. Втім на практиці все інакше. Руслана переслала DW переписку у вайбері. Там ні про яке бажання не йдеться.

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