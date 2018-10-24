Побори у школі: скандал навколо торта і "добровільних" внесків (відео)

За новим законом "Про освіту" окрім держави, грантів чи, приміром, прибутку від надання в оренду приміщень, школа може отримувати фінансування і через добровільні внески, зокрема батьків. Сума не може бути фіксованою, а лише рекомендованою. Втім на практиці все інакше. Руслана переслала DW переписку у вайбері. Там ні про яке бажання не йдеться.