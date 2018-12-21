Побори в школах - з тіні у відкритий реєстр (відео)

Вони не хотіли, щоб їхні діти звикали до корупції у школах, і розробили Openschool.in.ua - єдину електронну систему відкритих бюджетів шкіл. Юрій Антощук та Андрій Жнивін з Херсона - герої проекту DW #LocalHeroes.
Для батьків учнів шкільні роки означають безкінечні побори в фонди класу та школи, на ремонт, на день народження вчителів, на завершення навчальної чверті тощо
Батьки здають гроші на потреби шкіл. Школи не звітують про те, на що йдуть кошти, хоча і зобов’язані робити це за законом про освіту. Двоє активістів вирішили зробити школи рідного Херсона більш прогресивними. Тобто відкрити для громадськості всі шкількі витрати і надходження. Така ідея виникла ще три роки тому під час тренінгу, який проводило посольство США для НГО.
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
На шкільному святі дівчинці не дали торт, бо мама не здала на нього гроші. Сталося це у Харкові, але цькування дітей через те, що батьки відмовляються робити внески у фонд школи, не рідкість. (26.10.2018)
Що краще подарувати німецькому вчителю до початку навчального року, а від чого точно варто відмовитися, щоб його чи її не звільнили? На все це у Німеччині є свої правила. DW з'ясовувала. (03.09.2018)
Втілення реформи шкільної освіти в Україні подекуди розпочинається без ремонту в класах, меблів і підручників. Схоже, реформа дає збій уже на старті. DW з'ясовувала, чому. (31.08.2018)
Верховна Рада України схвалила законопроект про освіту, який дає старт освітній реформі в Україні. Що зміниться в українській школі та коли? (06.09.2017)