Побори в школах - з тіні у відкритий реєстр (відео)

Батьки здають гроші на потреби шкіл. Школи не звітують про те, на що йдуть кошти, хоча і зобов’язані робити це за законом про освіту. Двоє активістів вирішили зробити школи рідного Херсона більш прогресивними. Тобто відкрити для громадськості всі шкількі витрати і надходження. Така ідея виникла ще три роки тому під час тренінгу, який проводило посольство США для НГО.

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті: