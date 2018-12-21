 Побори в школах - з тіні у відкритий реєстр (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2018

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Політика й суспільство

Побори в школах - з тіні у відкритий реєстр (відео)

Вони не хотіли, щоб їхні діти звикали до корупції у школах, і розробили Openschool.in.ua - єдину електронну систему відкритих бюджетів шкіл. Юрій Антощук та Андрій Жнивін з Херсона - герої проекту DW #LocalHeroes.

Для батьків шкільні роки їхніх дітей означають безкінечні побори в фонди класу та школи, на ремонт, на день народження вчителів, на завершення навчальної чверті тощо

Для батьків учнів шкільні роки означають безкінечні побори в фонди класу та школи, на ремонт, на день народження вчителів, на завершення навчальної чверті тощо

Батьки здають гроші на потреби шкіл. Школи не звітують про те, на що йдуть кошти, хоча і зобов’язані робити це за законом про освіту. Двоє активістів вирішили зробити школи рідного Херсона більш прогресивними. Тобто відкрити для громадськості всі шкількі витрати і надходження. Така ідея виникла ще три роки тому під час тренінгу, який проводило посольство США для НГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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Побори у школі: скандал навколо торта і "добровільних" внесків (відео)

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Вони не хотіли, щоб їхні діти звикали до корупції у школах, і розробили Openschool.In.ua - єдину електронну систему відкритих бюджетів шкіл. Юрій Антощук та Андрій Жнивін з Херсона - герої проекту DW #LocalHeroes.

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