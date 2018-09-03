 Поблизу Фіджі стався потужний землетрус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Поблизу Фіджі стався потужний землетрус

Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 7,8. Загрози цунамі немає, оскільки його епіцентр був занадто глибоко.

Біля Фіджі стався землетрус

Біля Фіджі стався землетрус

Поблизу берегів Фіджі стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Про це у четвер, 6 вересня, повідомила Геологічна служба США. Епіцентр знаходився в 105 кілометрах на південний схід від столиці Фіджі міста Сува на глибині 608 кілометрів.

За даними Тихоокеанського центру попередження цунамі, загрози цунамі в океані зараз немає. "Це надто глибоко під землею, щоб викликати небезпечне цунамі", - повідомив центр у Twitter.

Міністерство цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Нової Зеландії також повідомило, що загрози цунамі немає. Нагадаємо, що раніше у четвер на північному острові Хоккайдо в Японії стався землетрус магнітудою 6,7. У  багатьох місцях острова зафіксовано сильні зсуви ґрунту.

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