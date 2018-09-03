Поблизу Фіджі стався потужний землетрус

Поблизу берегів Фіджі стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Про це у четвер, 6 вересня, повідомила Геологічна служба США. Епіцентр знаходився в 105 кілометрах на південний схід від столиці Фіджі міста Сува на глибині 608 кілометрів.

За даними Тихоокеанського центру попередження цунамі, загрози цунамі в океані зараз немає. "Це надто глибоко під землею, щоб викликати небезпечне цунамі", - повідомив центр у Twitter.

Міністерство цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Нової Зеландії також повідомило, що загрози цунамі немає. Нагадаємо, що раніше у четвер на північному острові Хоккайдо в Японії стався землетрус магнітудою 6,7. У багатьох місцях острова зафіксовано сильні зсуви ґрунту.