Поблизу Парижа нападник зарізав двох людей

У місті Трапп, що неподалік Парижа, у четвер, 23 серпня, невідомий з ножем зарізав двох людей і серйозно поранив іще одну особу. Цю інформацію підтвердила місцева влада у Twitter. Поліція застрелила нападника. Міністр внутрішніх справ Жерар Коллом пообіцяв швидку реакцію та розслідування інциденту. Урядовець повідомив, що убиті - це мати і сестра нападника.

Мотиви нападу поки що достеменно невідомі, однак, за даними телеканалу BFM TV, зловмисник кричав "Аллах акбар". Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад, однак не представила доказів того, що атака була організована саме за участі ІД.

Згодом Коллом уточнив, що нападник мав психічні проблеми. Правоохоронцям він також був відомий як людина, яка прославляє тероризм, передає агенція AP. Водночас, як наголосив Коллом, інцидент розслідує кримінальна, а не антитерористична прокуратура.

Населення Траппа - близько 30 тисяч жителів. Містечко є помітно біднішим за сусідні околиці Парижа, до яких належить зокрема і Версаль. Інформагенція AFP повідомляє, що в Траппі живе велика мусульманська громада, серед якої є і екстремісти - салафіти. Близько 50 жителів Траппа підозрюються у поїздках до Сирії та Іраку для участі у війні на боці ісламістських угруповань.