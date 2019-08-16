Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон українців

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати напали на судно Curacao Trader та викрали 13 із 19 членів екіпажу, серед яких є українці. Напад був скоєний 17 липня.

Агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністерство закоронних справ України спершу повідомила, що було викрадено чотирьох громадян України. Згодом було поширено уточнену інформацію з посиланням на МЗС України про шістьох викрадених українських моряків.

Посольства України в Нігерії та Великобританії встановили зв'язок із судновласником, оператором судна й уточнюють обставини справи.

За даними порталу Dryad Global, що спеціалізується на питаннях безпеки в морі, на борту судна Curacao Trader також перебували росіяни.