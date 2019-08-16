 Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Новини

Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон українців

Пірати напали на судно Curacao Trader у Гвінейській затоці та викрали 13 із 19 членів екіпажу, серед яких є українці.

Нігерійські пірати (архівне фото)

Нігерійські пірати (архівне фото)

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати напали на судно Curacao Trader та викрали 13 із 19 членів екіпажу, серед яких є українці. Напад був скоєний 17 липня.

Агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністерство закоронних справ України спершу повідомила, що було викрадено чотирьох громадян України. Згодом було поширено уточнену інформацію з посиланням на МЗС України про шістьох викрадених українських моряків.

Посольства України в Нігерії та Великобританії встановили зв'язок із судновласником, оператором судна й уточнюють обставини справи.

За даними порталу Dryad Global, що спеціалізується на питаннях безпеки в морі, на борту судна Curacao Trader також перебували росіяни.

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Пірати захопили біля берегів Камеруну вісьмох українських моряків - ЗМІ

У територіальних водах африканського Камеруну пірати захопили частину екіпажу двох суден. За повідомленнями ЗМІ, серед захоплених вісім українців. До нападу, ймовірно, причетні нігерійські пірати. (16.08.2019)  

Пірати викрали моряків з німецького корабля біля берегів Нігерії

Вісім піратів пробралися на корабель Demeter, коли той заходив у нігерійський порт. Нападники викрали шістьох членів екіпажу. Гвінейська затока, де скоєно напад, через дії піратів вважається особливо небезпечною. (24.10.2017)  

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