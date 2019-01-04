 Пляшки, каміння, газ: ″жовті жилети″ в Парижі знову конфліктували з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2019

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Новини

Пляшки, каміння, газ: "жовті жилети" в Парижі знову конфліктували з поліцією

"Жовті жилети" восьмі вихідні поспіль протестували в різних містах Франції. В акціях брали участь від кількох десятків до 1200 людей. У Парижі демонстранти жбурляли в поліцію пляшки й каміння.

Жовті жилети, Париж, Франція, акції протесту

Протест "жовтих жилетів" у Парижі 5 січня

Під час акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі в суботу, 5 січня, дійшло до сутичок із поліцією. Демонстранти влаштували ходу від паризької ратуші до будівлі французького парламенту.

Пляшки, каміння, сльозогінний газ

Спершу хода тривала мирно, однак згодом кілька учасників почали жбурляти пляшки й каміння в бік поліцейських, передає інформагенція AFP. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Невдовзі на місце подій прибув спецпідрозділ поліції. Після інциденту ходу продовжили.

Ще близько тисячі "жовтих жилетів" влаштували акцію біля офісу інформагенції AFP. Вони вигукували гасла проти президента Франції Еммануеля Макрона і критикували висвітлення протестного руху в медіа. Після півгодинної акції протестувальники рушили в бік ратуші.

Протестували також неподалік Тріумфальної арки на бульварі Єлисейські Поля. Одна з промовиць заявила, що поступки французького уряду недостатні та що "жовті жилети" виходитимуть на вулиці й надалі.

Жовті жилети, Франція, протести

Протест у Парижі 5 січня

Протести вщухають

Окрім Парижа, "жовті жилети" протестували і в інших містах Франції, зокрема в Бордо, Греноблі, Нанті, Руані й Тулузі. Інформагенція dpa з посиланням на радіостанцію FranceInfo повідомила, що в акціях брали участь від кількох десятків до 1200 людей.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер повідомив на Twitter про спалахи насильства в кількох містах. Урядовець закликав протестувальників поводитися відповідально й поважати закон.

Уряд Франції закидає радикальним учасникам руху "жовтих жилетів" наміри здійняти повстання й повалити владу в країні.

Наприкінці грудня кількість учасників протестів у різних містах країни значно знизилася - від приблизно 40 тисяч до 12 тисяч в останній тиждень місяця. Для порівняння: 17 листопада у протестах у різних містах Франції взяли участь понад 280 тисяч людей.

Нагадаємо, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни уряд пішов на поступки.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Уряд Франції закидає радикальним "жовтим жилетам" наміри повалити уряд

Переважна більшість "жовтих жилетів" дотримується законів, однак лідерство в русі перейняли "підбурювачі", стверджує речник французького уряду. Гріво закинув їм наміри вчинити повстання й повалити уряд. (04.01.2019)  

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Переважна більшість "жовтих жилетів" дотримується законів, однак лідерство в русі перейняли "підбурювачі", стверджує речник французького уряду. Гріво закинув їм наміри вчинити повстання й повалити уряд.

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Попри суттєве зменшення кількості учасників антиурядові протести у Франції тривають сьомі вихідні поспіль. "Жовті жилети" обіцяють вийти на акцію в Парижі і в новорічну ніч.

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