Пляшки, каміння, газ: "жовті жилети" в Парижі знову конфліктували з поліцією

Під час акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі в суботу, 5 січня, дійшло до сутичок із поліцією. Демонстранти влаштували ходу від паризької ратуші до будівлі французького парламенту.

Пляшки, каміння, сльозогінний газ

Спершу хода тривала мирно, однак згодом кілька учасників почали жбурляти пляшки й каміння в бік поліцейських, передає інформагенція AFP. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Невдовзі на місце подій прибув спецпідрозділ поліції. Після інциденту ходу продовжили.

Ще близько тисячі "жовтих жилетів" влаштували акцію біля офісу інформагенції AFP. Вони вигукували гасла проти президента Франції Еммануеля Макрона і критикували висвітлення протестного руху в медіа. Після півгодинної акції протестувальники рушили в бік ратуші.

Протестували також неподалік Тріумфальної арки на бульварі Єлисейські Поля. Одна з промовиць заявила, що поступки французького уряду недостатні та що "жовті жилети" виходитимуть на вулиці й надалі.

Протест у Парижі 5 січня

Протести вщухають

Окрім Парижа, "жовті жилети" протестували і в інших містах Франції, зокрема в Бордо, Греноблі, Нанті, Руані й Тулузі. Інформагенція dpa з посиланням на радіостанцію FranceInfo повідомила, що в акціях брали участь від кількох десятків до 1200 людей.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер повідомив на Twitter про спалахи насильства в кількох містах. Урядовець закликав протестувальників поводитися відповідально й поважати закон.

Уряд Франції закидає радикальним учасникам руху "жовтих жилетів" наміри здійняти повстання й повалити владу в країні.

Наприкінці грудня кількість учасників протестів у різних містах країни значно знизилася - від приблизно 40 тисяч до 12 тисяч в останній тиждень місяця. Для порівняння: 17 листопада у протестах у різних містах Франції взяли участь понад 280 тисяч людей.

Нагадаємо, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни уряд пішов на поступки.