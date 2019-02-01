Плюси і мінуси легалізації медичного канабісу

Мабуть, складно знайти іншу рослину, навколо якої точилося б стільки дискусій як навколо конопель, або від латинської канабіс. Зі стебла цієї рослини можна виготовляти волокна, із сім'я - олію, з листя та цвіту шляхом дистиляції - ефірну олію, а із сушеного листя та сушеного цвіту - наркотики, а саме - марихуану та гашиш.

Наркотичні та лікувальні якості канабісу

Відчуття сп'яніння під час куріння марихуани викликає тетрагідроканабінол (ТГК). ТГК вважається головним психоактивним компонентом канабісу. Другим важливим компонентом цих рослин є канабідіол (КБД). Канабідіол не має психактивної дії, натомість йому приписують лікувальні якості. Дехто використовує канабіс, наприклад, як обезболювальний засіб або як засіб для покращення апетиту. У листопаді 2018 року Комітет експертів ВООЗ з наркотичної залежності (ECDD) визнав шкоду для здоров'я, яку несе канабіс, але при цьому визнав і його потенціал для терапевтичного та наукового використання.

Легалізація канабісу - ситуація в світі

Останніми часом у світі, у тому числі й в Україні, точаться дискусії навколо легалізації канабісу передусім з огляду на його терапевтичні якості. Список країн, в яких легалізовано вживання канабісу, поступово розширюється. Так, наприкінці 2018 року парламент Таїланду проголосував за легалізацію марихуани з медичною метою. Восени минулого року право купувати, володіти та споживати канабіс не лише з медичною, а й з рекреаційною метою - тобто "для розваги" - отримали канадці.

Тенденція до легалізації канабісу спостерігається в США: там у низці штатів уже дозволено приватне вживання марихуани, в інших - канабіс можна придбати лише за рецептом з медичною метою. У Німеччині канабіс дозволено продавати лише в аптеках і лише за рецептом. У Нідерландах канабіс ніколи не був повністю легалізований, але ліберальне нідерландське законодавство терпить його вживання. Так звані "кофішопи" можуть одночасно зберігати не більше 500 грамів канабісу й продавати не більше 5 грамів в одні руки. Приватна особа може володіти не більше 30 грамів марихуани. Вирощування й оптова торгівля канабісом у Нідерландах заборонені.

Переваги легалізації канабісу

Прихильники легалізації канабісу з медичною метою вказують на те, що такий крок створить можливості для запровадження державного контролю за його продажом. Так, в Українській асоціація медичного канабісу переконані, що це дозволить краще контролювати як якість канабісу, так і обсяги його вживання, допоможе встановити чіткі правила обігу відповідних препаратів. Крім того, висловлюються сподівання, що така легалізація допоможе нівелювати чорний ринок медичного канабісу, на якому ніхто не контролює ані якість, ані походження препаратів, виготовлених на основі канабісу.

Що говорять критики легалізації канабісу

Критики легалізації канабісу з медичною метою звертають увагу на те, що це робити зарано, оскільки довгострокові побічні наслідки вживання таких препаратів досі недостатньо дослідженні. Не достатньо досліджена й дія, яку має медичний канабіс при його вживанні при певних хворобах. Крім того, критики вказують на існування загрози виникнення наркотичної залежності у людей, які вживають канабіс або препарати, виготовлені на його основі. Отже, перш, ніж легалізувати медичний канабіс потрібно провести ґрунтовні дослідження його впливу на здоров'я людини та клінічні випробування відповідних препаратів.

Заборона канабісу в Україні

Саме через психоактивну дію канабіс та продукти з нього були заборонені ще в 1961 році. Тоді була підписана міжнародна Єдина конвенція про наркотичні засоби. Україна теж ратифікувала цю конвенцію. Оскільки йдеться про контроль за особливо небезпечними наркотичними речовинами, кожна із сторін, котра приєдналась до цієї конвенції, може вжити додаткових заходів.

Так, в Україні діє урядова постанова про перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який структурує ці речовини на три групи. У другій та третій групі вказані речовини, обіг яких обмежений чи суворо контролюється в Україні. Речовини, які відносять до першої групи, - повністю заборонені. Сюди відносять і канабіс, смоли, екстракти і настойки з нього. За зберігання понад п'яти грамів марихуани (приблизна вага 10 сигарет) навіть для власного споживання за чинним українським законодавством настає кримінальна відповідальність - від трьох до 8 років позбавлення волі. Зараз навіть науково дослідити медичний вплив канабісу на організм людини в Україні неможливо, хоча законодавчо дозволено використання в наукових цілях будь-які речовин. Українські вчені зазначають, що дослідження мають відбуватися за відповідним порядком, який, однак, досі не розроблений і за придбання зразків канабісу для досліджень можна сісти за ґрати строком на три роки.

Яким шляхом можна легалізувати канабіс в Україні

В Україні вже не перший рік пропонують узаконити медичне застосування канабісу (марихуани). В кінці січня на сайті Верховної Ради з'явилась петиція щодо узаконення використання марихуани в медичних та наукових цілях. Вона очолює топ-десятку найпопулярніших петицій. На момент публікації статті її підписали понад 25 тисяч осіб. Згідно із правилами, збір підписів триватиме до 30 квітня. Петицію вже підтримала і в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. В Українській асоціація медичного канадбісу вважають, що легалізувати медичний канабіс можливо за схемою легалізації медичних опіатів: виключно за рецептом суворої звітності, які можуть виписувати лише спеціальні лікарі, а купити можна буде лише у спеціалізованих аптеках, які контролює держава.