Площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася

Площа загоряння трав'яного настилу на території Котовського лісництва в зоні відчуження Чорнобильської АЕС зросла вдень у вівторок, 7 квітня, з 10,5 гектарів до 35 гектарів. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Київській області.

"Станом на 14:15 унаслідок пориву вітру сталося розповсюдження вогню трав'яним настилом на 7, 8, 9 і 11 квартали Котовського лісництва площею до 35 гектарів. До місця пожежі направлено два вертольоти Мі-8 ДСНС і планується передислокація десяти одиниць техніки та особовий склад із території Житомирської області. Пожежні літаки (Ан-32П) здійснили дев’ять скидів - 72 тонни води", - йдеться в повідомленні пресслужби управління ДСНС.

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Радіаційний фон у Києві та Київській області, у тому числі й в зоні відчуження, перебуває в межах норми й не перевищує природних фонових значень, запевнили в ДСНС.

Нагадаємо, лісові пожежі в районі селища міського типу Поліське в зоні відчуження виникли 4 квітня. Одну з пожеж на площі п'ять гектарів вдалося ліквідувати. Пожежникам вдалося локалізувати й інші осередки, загальна площа яких напередодні становила 20 гектарів. Селище міського типу Поліське розташоване приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля.