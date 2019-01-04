Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж)

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

Вітання з Рима!

Пловдив, подібно до Рима, був збудований на семи пагорбах, проте він набагато старший. Тоді як Риму три тисячі років, Пловдив може похвалитися історією у вісім тисяч років. Фракійці, кельти, римляни та османи залишили свій слід в історії міста.