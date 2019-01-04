 Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.01.2019

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Культура й стиль життя

Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж)

Культурна столиця Європи-2019 - болгарське місто Пловдив має довгу історію і динамічне сьогодення. Ще донедавна найпопулярніші туристичні маршрути його оминали. А дарма!

  • Пловдив, Болгарія

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    All we need is Plov(e)div!

    Те що одразу помітить кожен відвідувач: Пловдив - місто молоде, хіпове і креативне. Володіння англійською мовою, принаймні для молоді, само собою зрозуміле. Молодь бачить себе європейцями. Зрештою, Болгарія - країна-член ЄС. Мешканці Пловдива пишаються тим, що їхнє місто одне з найстаріших у Європі.

  • Вид на Пловдив

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Вітання з Рима!

    Пловдив, подібно до Рима, був збудований на семи пагорбах, проте він набагато старший. Тоді як Риму три тисячі років, Пловдив може похвалитися історією у вісім тисяч років. Фракійці, кельти, римляни та османи залишили свій слід в історії міста.

  • Античний театр Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Античний театр від римлян

    Античний театр, збудований у другому столітті, - одна з найкрасивіший будівель, що дісталася місту від римлян. До шести тисяч глядачів могли дивитися тут античні трагедії чи комедії. У 2019 році в рамках подій Культурної столиці Європи тут відбуватимуться концерти і вистави.

  • Мечеть Джумая

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Спадкоємиця османів

    А це інша епоха і інший стиль: мечеть Джумая, або ж Головня П'ятнична мечеть, збудована у 15 столітті, коли Болгарія була частиною Османської імперії. Мечеть з її стінами з цегли і тесаного каменю і делікатним мінаретом розташована в центральній частині міста.

  • Старе місто Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Спляча красуня

    Так мешканці Пловдива називають стару частину міста, що розташувалася на трьох пагорбах. Вкриті бруківкою вулички ведуть до невеличких церков, крамничок та вілл торговців. Гарненькі, збудовані у болгарському стилі будиночки старого міста порівняно "юні" на тлі довгої історії Пловдива.

  • Старе місто Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Корисна конкуренція сусідів

    У 19 столітті, з закінченням турецького панування у Болгарії, у Пловдиві розпочався справжній будівельний бум. Найбагатші торговці Пловдива не шкодували на будівництво ані грошей, ані сил, намагаючись перевершити один одного. Кожен будинок мав бути ще красивішим, аніж сусідній.

  • Етнологічний музей Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Болгарська розкіш

    Торговець Аргір Куюмджиоглу взявся за справу з особливим запалом: його будинок один із найбільших і найрозкішніших у Старому місті Пловдива. Інтер'єр будівлі вражає: обшиті дерев'яними панелями стелі, стильно декоровані кімнати. Нині у кімнатах будинку розташувалася експозиція етнологічного музею Пловдива.

  • Графіті Капани

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Квартал стріт-арту

    Яскраві графіті - це прикметна риса району Капана. Старий квартал майстрів з часом перетворився на модний район. Відбудований і реставрований останніми роками, з купою нових кав'ярень та крамничок, Капана є улюбленим місцем зустрічей для мешканців Пловдива.

  • Пловдив

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    В очікуванні туристів

    Чимало мешканців Пловдива сподіваються, що отримавши титул культурної столиці Європи-2019, "спляча красуня" прокинеться. Через 30 років після падіння "залізної завіси" Болгарія та Пловдив досі на узбіччі головних туристичних маршрутів континенту. Та у 2019 році європейська культурна столиця сподівається на щонайменше два мільйони туристів з усього світу.

    Автор: Керстін Шмідт, Світлана Кореновська


  • Пловдив, Болгарія

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    All we need is Plov(e)div!

    Те що одразу помітить кожен відвідувач: Пловдив - місто молоде, хіпове і креативне. Володіння англійською мовою, принаймні для молоді, само собою зрозуміле. Молодь бачить себе європейцями. Зрештою, Болгарія - країна-член ЄС. Мешканці Пловдива пишаються тим, що їхнє місто одне з найстаріших у Європі.

  • Вид на Пловдив

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Вітання з Рима!

    Пловдив, подібно до Рима, був збудований на семи пагорбах, проте він набагато старший. Тоді як Риму три тисячі років, Пловдив може похвалитися історією у вісім тисяч років. Фракійці, кельти, римляни та османи залишили свій слід в історії міста.

  • Античний театр Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Античний театр від римлян

    Античний театр, збудований у другому столітті, - одна з найкрасивіший будівель, що дісталася місту від римлян. До шести тисяч глядачів могли дивитися тут античні трагедії чи комедії. У 2019 році в рамках подій Культурної столиці Європи тут відбуватимуться концерти і вистави.

  • Мечеть Джумая

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Спадкоємиця османів

    А це інша епоха і інший стиль: мечеть Джумая, або ж Головня П'ятнична мечеть, збудована у 15 столітті, коли Болгарія була частиною Османської імперії. Мечеть з її стінами з цегли і тесаного каменю і делікатним мінаретом розташована в центральній частині міста.

  • Старе місто Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Спляча красуня

    Так мешканці Пловдива називають стару частину міста, що розташувалася на трьох пагорбах. Вкриті бруківкою вулички ведуть до невеличких церков, крамничок та вілл торговців. Гарненькі, збудовані у болгарському стилі будиночки старого міста порівняно "юні" на тлі довгої історії Пловдива.

  • Старе місто Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Корисна конкуренція сусідів

    У 19 столітті, з закінченням турецького панування у Болгарії, у Пловдиві розпочався справжній будівельний бум. Найбагатші торговці Пловдива не шкодували на будівництво ані грошей, ані сил, намагаючись перевершити один одного. Кожен будинок мав бути ще красивішим, аніж сусідній.

  • Етнологічний музей Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Болгарська розкіш

    Торговець Аргір Куюмджиоглу взявся за справу з особливим запалом: його будинок один із найбільших і найрозкішніших у Старому місті Пловдива. Інтер'єр будівлі вражає: обшиті дерев'яними панелями стелі, стильно декоровані кімнати. Нині у кімнатах будинку розташувалася експозиція етнологічного музею Пловдива.

  • Графіті Капани

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Квартал стріт-арту

    Яскраві графіті - це прикметна риса району Капана. Старий квартал майстрів з часом перетворився на модний район. Відбудований і реставрований останніми роками, з купою нових кав'ярень та крамничок, Капана є улюбленим місцем зустрічей для мешканців Пловдива.

  • Пловдив

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    В очікуванні туристів

    Чимало мешканців Пловдива сподіваються, що отримавши титул культурної столиці Європи-2019, "спляча красуня" прокинеться. Через 30 років після падіння "залізної завіси" Болгарія та Пловдив досі на узбіччі головних туристичних маршрутів континенту. Та у 2019 році європейська культурна столиця сподівається на щонайменше два мільйони туристів з усього світу.

    Автор: Керстін Шмідт, Світлана Кореновська


   

DW.COM

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Пловдив

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

Ще донедавна найпопулярніші туристичні маршрути оминали болгарський Пловдив - культурну столицю Європи-2019. А дарма! 

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